A través de un libro, Lorenzo Marone nos invita a ser felices

"La tentación de ser felices" es una novela sobre la vida misma: el miedo al cambio, los convencionalismos, el altruismo, la indiferencia, la soledad y la dignidad.

Cesare Annunziata, su protagonista, es un napolitano de 77 años, tan irreverente como sincero, tan gruñón como entrañable, irónico hasta la médula, que reflexiona sobre la vida, la familia, las apariencias y la vejez.

Lorenzo Marone, autor del libro y nuevo best seller europeo, abandonó una exitosa carrera de abogado para dedicarse a su pasión por la escritura. Y tan bien le fue que sus libros ya son un éxito de ventas y fueron traducidos a diez idiomas en tan solo unos pocos meses.

En La tentación de ser felices la acción comienza un día en que llega al edificio de Cesare la joven y enigmática Emma. Los secretos que el protagonista descubre sobre su vecina, pero sobre todo sobre sí mismo, conformarán la trama de esta novela formidable, capaz de dibujar un personaje en el que conviven, en alegre contradicción, el cinismo más feroz y la más profunda humanidad.

En primera persona

En diálogo con “La Nueva.”, Lorenzo Marone contó detalles de los personajes de sus libros.

-¿Es casual que en ambos libros, el personaje masculino más importante sea un hombre mayor, paternalista?

- Lorenzo Marone: No, no es casual; es que los ancianos tienen mucha vida a sus espaldas, han visto muchas cosas, están llenos de experiencias, así que a través de su voz puedo expresar mejor mi mirada, hablar sobre los temas que siento míos, como los balances vitales, las elecciones, los remordimientos. Son hombres que han tenido un pasado complejo y que, sin embargo, han aprendido de sus errores, hombres capaces de tender la mano para ayudar a quienes les rodean.

-”Belcebú”, el gato; “Alleria”, el perro son considerados de una inteligencia superior. ¿Qué incidencia tienen en su vida personal los animales domésticos?

-Amo a los animales, soy socia de la LAV, la Liga Antivisección, que lucha por el respeto a los animales en Italia. Amo la vida y estoy siempre a favor de los más débiles, así que no podría dejar de amar a los animales, que con sus “pequeñas” vidas llenan las nuestras de poesía.

-¿Su intención es enseñarnos que la felicidad depende, en primer lugar, de nosotros mismos y después de los demás?

-Sí, ciertamente, así es. “Nadie puede ser salvado si no quiere serlo”, dice en cierta ocasión Cesare Annunziata. Te salvas a ti mismo, ese es el concepto, los otros pueden echarte una mano, pero debes estar listo para tomarla. "La felicidad es una cosa pequeña e íntima" diría Luce, la protagonista del otro libro de Marone, Quizás me quede mañana.

-Qué significado tiene la amistad en su vida, ya que ambos libros aparece en sus personajes como una constante

-Creo en ser humano, en la amistad, en la empatía más que en los vínculos de la sangre. Somos seres sociales, necesitamos una mano amiga, un abrazo, ser acogidos. En mis libros siempre hay un vecino listo para recibir, para abrir la puerta, para compartir. En este mundo que tiende cada vez más a levantar muros, a cerrar las puerta de las casas con dos vueltas de llave, mis personajes abren las puertas, se abren a los demás, derriban una pared. Tengo la suerte de vivir en una ciudad que conoce la acogida y que practica la solidaridad.

-Tanto Emma como Luce buscan una vida diferente y viven persiguiendo sueños, es posible pensar que usted resalta y resignifica el papel de la mujer fuerte e independiente como las protagonistas?

-Creo en el valor de las mujeres, creo que son más valientes que los hombres, más profundas, me siento a gusto entre las mujeres, tal vez porque crecí con ellas y entre ellas. Las mías son siempre mujeres complejas, que han sufrido, pero que han sido capaces de resurgir, de resistir y de continuar, mujeres que con su audacia y su inteligencia, pueden enfrentar mejor este gran caos que es la vida.

El salto a la pantalla grande

Y ¿qué es la felicidad? "Con 80 años, la felicidad más grande es vivir sin que te importe absolutamente nada lo que piensen los demás de ti. Hacer lo que te dé la gana", dice el autor italiano. "La tentación de ser felices es una reflexión muy personal. He tardado 15 años en dejar la abogacía para buscar mi propio camino. Cesare lo hace con 80 años. La novela reflexiona sobre escucharse a sí mismo y pensar si lo que se está viviendo es realmente lo que se quiere o no, busca encontrar el valor para enfrentarse a una elección y escoger el camino más apropiado para uno mismo", describe la web Libertad digital.

La novela nació con el título "Nadie puede ser salvado" (si uno no quiere), un mensaje que resume la filosofía de cada capítulo. "Si alguien te ofrece su mano, tú debes alargar la tuya", dice el autor. También indaga en la relación de padres e hijos: "Hay padres que dan mucho, pero piden a cambio mucho y llega a ser casi un chantaje. Prefiero a quien da poco y pide poco". "La tentación de ser felices" ha vendido miles de ejemplares y ha sido traducido a más de diez idiomas. Además, saltó a la gran pantalla en febrero del año pasado bajo la dirección de Gianni Amelio. "Espero que trate de guardar la ironía y la ternura del personaje", desea Marone.