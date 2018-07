A la espera del proyecto del canillita y de la asamblea en el Parque Industrial

--¿Cómo va Juan María? Por suerte el aurinegro nos dio algo de fútbol en medio de la sequía post mundial. Realmente es para valorar el triunfo por Copa Argentina.

--Totalmente de acuerdo, con un técnico bahiense, muchísimos pibes y un proyecto local que entusiasma. Pero vayamos a lo nuestro. ¿Alguna novedad en materia de grandes obras?

--No muchas, pero no deja de ser importante la firma, el viernes pasado, del contrato para convertir en ruta segura a la 3, desde Azul a Coronel Dorrego.

--¿Por qué decís que es importante?

--Porque en medio de las turbulencias de la economía y luego de no pocos comentarios en torno a la resistencia de los oferentes en hacerse cargo de las obras licitadas por el esquema de Participación Público Privado (PPP), las dudas se disiparon y esta primera etapa marcha de acuerdo a lo previsto. Además, este primer contrato está muy vinculado a Bahía.

--¿Te estás refiriendo a la autopista entre Bahía y Dorrego?

--Claro. Si esta primera etapa no avanzaba la segunda se iba al tacho. Ahora habrá que cruzar los dedos y esperar que en septiembre se licite la mal llamada autopista a Monte Hermoso.

--Una autopista que seguramente tendrá peaje...

--Ni hablar, y probablemente más de uno.

--¿Y obras a nivel municipal?

--En los últimos días se inauguraron el nuevo centro de salud Norte y el laboratorio de bromatología. Mañana saldrán a licitación 50 cuadras, 37 en Villa Mitre y Tiro Federal y el resto en otros barrios, principalmente Universitario.

--¿Y qué pasa con Parera, entre Rawson y Pilmayquén?

--En la Muni siguen esperando que Provincia le otorgue luz verde a los aportes requeridos. Serían unos 15 millones sobre un total de 30. Habrá que ver si esta obra se salva del ajuste y puede ser licitada en septiembre.

--Che. Antes que me olvide. ¿En qué quedó el proyecto de ordenanza presentado por el canillita Luciano Martos para que los concejales y funcionarios se bajen sus sueldos en un 50 por ciento?

--Uhhh. Parece que vos todavía creés en los Reyes Magos.

--Tenía entendido que se le debía asignar una comisión.

--Se trata de un pedido de un particular y una vez que se le asigne una comisión, deberá ser tratado en esa comisión, reunir al menos tres votos de los cinco miembros o ser presentado sobre tablas para que se trate en sesión. Igual ahora el Concejo entró en receso.



--Ahh cierto, vacaciones de invierno que le dicen. La última sesión fue el jueves 12, así que estarán 15 días sin sesionar.

--Exacto. Igual el argumento que seguramente se va a brindar para que el tema no corra es que los haberes están fijados por la Ley Orgánica de las Municipalidades y que desde Bahía no habría potestad para hacerlo. Igual recordarás que una semana después de la presentación de Martos la agrupación Integración Ciudadana le envió una carta documento a la gobernadora para que modifique la Ley Orgánica de las Municipalidades con una reducción del 50 por ciento en los sueldos.

--Sí, me enteré, pero lo que no me cierra es que lo hicieron ahora, justo cuando no tienen miembros en el Concejo Deliberante. Eso generó malestar en el resto de las fuerzas políticas que sí tienen representación en el CD.

--Tal cual, pero todas estas cosas no hacen más que poner sobre el tapete algo que se percibe en la calle y que tiene que ver con la necesidad de lograr un gesto de la clase política argentina frente al ajuste que viene sufriendo, sobre todo, el sector privado.

--Y sí. La caridad empieza por casa amigo.

--Sobre todo en épocas de malaria generalizada, con despidos y una recesión en aumento. Ayer leí en el diario que cada vez son más frecuentes los pagos de alquileres después del 10 por el retraso que sufren muchos trabajadores en el cobro de sueldos.

--Y a eso sumale lo que todos sabemos. El parate que existe en materia de operaciones por la suba del dólar.

Aumenta la bronca en la refinería

--Bueno, peor están los trabajadores de la refinería porque más allá de que los más de 120 despidos quedaron en suspenso por la conciliación obligatoria, la angustia es tremenda porque el cierre de la refinería sigue latente.

--¿Sabés algo más?

--Qué la bronca del sindicato está por las nubes e insisten en que si esto no se arregla, van a parar las estaciones de la marca Puma. Incluso están calientes con Nación porque a la audiencia del jueves no fue ningún representante. En cambio, están muy agradecidos por la presencia del intendente municipal y de la Provincia, a través de su representante, nada más ni nada menos que Iván Budassi. ¿Te suena?

--Por supuesto. ¿Qué cargo ocupa ahora?

--Ya te lo había adelantado, andás flojito de memoria. Iván es ahora secretario de Gestión Gubernamental del ministerio de Gobierno.

Asamblea en el Parque Industrial

--Cambiando de tema. Me dijeron que también sigue la bronca en el Parque Industrial.

--Así es. El 7 de agosto se va a realizar la asamblea extraordinaria para designar nuevo gerente luego de la renuncia del administrador, quien contrariamente a lo que muchos suponían, no era Raúl Carrete, sino Leonel Guillermo Gasparri.

--Sí, me dijeron que a los consorcistas que siempre estuvieron en desacuerdo con las políticas de Carrete, se le han sumado otros disconformes con la realidad del parque en los últimos tiempos.

--No te informaron mal. Por eso, hay Un grupo de consorcistas que sueñan con un parque industrial para la ciudad de Bahía Blanca que esté a la altura de lo que el futuro demanda. Que atienda en forma profesional los desafíos que requerirá el crecimiento del Polo Petroquímico, el desarrollo de Vaca Muerta y el Puerto.

--¿Y en qué cosas piensan hacer hincapié?

--Tienen en claro, que el objetivo es cumplir con algunos lineamientos básicos como transparencia en la información contable, rendición de cuenta de ingresos y gastos completa, transparencia en la gestión, apego a las leyes, normas y procedimientos y claridad en la conformación de padrones.

--Algo me habían comentado, sobre todo el malestar que existe por ciertas irregularidades.

--Hace un mes te comenté algo de esto. Afirman que todos los actos administrativos tienen irregularidades y eso se trasluce en actas, firmas, incumplimiento del estatuto. Incluso hay quienes mencionan que se permite la radicación de empresas de transportes cuando eso no está permitido dentro del Parque.

--A eso sumale las críticas por elecciones apresuradas para la renovación parcial de autoridades, fuera del estatuto y además condicionadas, etc.

--Ni hablar. Acordate que varios señalaron que no se sabe cómo son los vínculos de alquileres, el mantenimiento del parquizado, los negocios con el relleno de terrenos y con el pavimento, los cobros de cheques del Consorcio en cabeza de muchas personas.

Denuncias en el Tribunal de Faltas

--Bueno, estaremos atentos a lo que suceda el 7 de agosto, pero cambiando de tema, el viernes me dijeron que te vieron saliendo del Tribuna de Faltas. ¿Otra vez te hicieron una multa?

--Noooo, en absoluto. Estuve recabando información sobre un tema interesante.

--Mmm, espero que tu coartada sea creíble.

--Mirá, me contaron que el primer día hábil de agosto se va a habilitar una mesa para que los vecinos contribuyentes puedan denunciar directamente en las oficinas de calle Blandengues alguna falta.

--¿El Tribunal está facultado para hacerlo?

--Sí. Una infracción puede ser constatada por un inspector o bien el vecino puede denunciar verbalmente o por escrito, y eventualmente en forma anónima, una falta ante la autoridades municipal o ante el Juez de Faltas.

--¿Y nunca se hizo?

--Entiendo que se vino haciendo en forma discrecional desde 2005, pero ahora se podrá hacer de manera sistemática.

--¿Del caso de la mujer asesinada tenés algo?

--Algo. Aparentemente Aída Caballín sabía que algunos vecinos tenían cámaras en la zona donde trabajaba y solía ubicarse en esos lugares en busca de cierta protección.

--¿Estaba amenazada?

--Siempre en estos casos las mujeres son amenazadas, incluso varias señalaron que la calle está cada vez más peligrosa y algunas fueron asaltadas. De todas formas, fue muy bueno el aporte de la tecnología, tanto de las cámaras como el GPS de la combi, para llegar a una hipótesis muy firme y que terminó en la detención de Rogero.

--¿Algún otro tema?

--Sí. Te llevo a temas de tránsito, algo que tantos dolores de cabeza nos genera a los bahienses.

--¿Qué novedades tenés?

--Viste que en “La Nueva.” informaron hace algunos días sobre el enojo de los vecinos y comerciantes de la calle Necochea, porque de buenas a primeras prohibieron estacionar sobre la mano impar a lo largo de 17 cuadras...

--Sí, leí que no tenían muy en claro por qué se daba esta medida. ¿Siguieron los reclamos?

--Así es. Un grupo de vecinos, encabezados por la exconcejal Mercedes Insausti, llevó la voz de muchos al Concejo Deliberante. Fueron recibidos esta semana por los concejales Gabriela Schieda, del oficialismo, y Pablo Rosenfelt (PJ-Cumplir), integrantes de la comisión de Tránsito.

--¿Tuvieron alguna respuesta?

--Mirá, en principio los vecinos destacaron la buena predisposición de los ediles. Les dijeron que la prohibición generaba un perjuicio importante a los comerciantes de la zona y también a la gente que tiene que concurrir a los hospitales Italiano y Penna, que están sobre esa arteria. Y les aclararon que si el argumento municipal para impedir el estacionamiento en la mano impar es dar mayor seguridad al tránsito en cruces como la calle Chacabuco, debería hacerse alternado porque, por ejemplo, sobre Rivadavia la prohibición tendría que darse en la vereda par, teniendo en cuenta la circulación de los vehículos que cruzan la avenida.

--Es cierto...

--De hecho, Insausti aconsejó como alternativa que se prohiba estacionar solo en los primeros 20 metros desde las intersecciones peligrosas, pero no afectar a toda la cuadra. Y una vecina consultó por la posibilidad de instalar semáforos en Chacabuco y Necochea, por la reiteración de accidentes, pero desestimaron esa posibilidad, aunque dijeron que iban a evaluar como posibilidad colocar reductores o prohibir expresamente (con cartelería) el giro a la izquierda de quienes circulan por Necochea.

--Está bien que se busquen variables para que medidas de este tipo no generen un efecto inverso y sean más perjudiciales que positivas.

--Tal cual. Incluso me dicen que a varios desprevenidos -vecinos y no vecinos de la zona- ya les hicieron la boleta.

--Sí señor.

--Y hablando de tránsito, te comento que en otro lugar de la ciudad hay vecinos muy enojados.

--Diría que en varios, ja.

--Sí, pero en este, en particular, hay preocupación porque los accidentes de tránsito se repiten y no advierten solución.

-¿De qué lugar hablás?

--De quienes viven en la zona de Sixto Laspiur y Bravard.

--Ah. Es cierto, cada tanto veo por la tele que chocan y fuerte, con muchos heridos entre los conductores y con riesgo para los peatones.

--Es así, los vecinos están cansados de los reclamos y de elevar cartas para pedir semáforos o reductores. También se quejan porque son pocos los automovilistas que sacan “la patita” del acelerador cuando toman en verde el semáforo de la esquina de Sixto Laspiur con Juan Molina (la previa a Bravard) y el de Sixto Laspiur con Charlone (la posterior). No saben qué más hacer.

--En realidad, y más allá de todas las cuestiones que son responsabilidad del Estado, todos debemos hacer bajar las revoluciones a la hora de tomar el volante.

--Bueno, me voy porque está por pasar la 502. Pagá vos el café.

--Dale, aprovechá a viajar hoy porque mañana aumenta el bondi.

--Tenés razón, hasta el domingo que viene.