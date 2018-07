Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com



Para Mirta Rodríguez la vida nunca fue fácil. Acostumbrada a trabajar desde niña, nunca tuvo la posibilidad de encarar un emprendimiento que la ayudara realmente a salir adelante.

A los 12 años comenzó a pelar camarones, langostinos y a filetear pescado en el Frigorífico Caserma. Trabajó de moza, de cadete, en la limpieza, como ayudante de cocina y hasta repartiendo volantes.

"Pero con 3 hijos conseguir un trabajo digno y estable parecía imposible. Cambiaba la plata: apenas sacaba para el colectivo y la niñera. Fue cuando decidí enfocarme en tratar de concretar un anhelo personal: dedicarme a la pintura de casas", contó entusiasmada.

Mirta tenía el maestro perfecto, su marido Héctor, que es albañil.

"Aprendí de él toda la base, de verlo trabajar y fui involucrándome de a poco. Pero además me propuse formarme, quería progresar y hacer de esto que tanto disfruto una forma de vida. Comencé a hacer cursos en el Consorcio del Puerto y en la Sociedad de Fomento del Bulevard, asistí a charlas sobre cómo hacer presupuestos y armar una PyME, miré tutoriales por YouTube, aprendí sobre electricidad -porque pintando tenés que saber mover cables, por ejemplo- le sumé un poco de maña y mucho amor y acá estoy, recibiendo propuestas de trabajo que tan feliz me hacen", remarcó.

Entre recuerdos, agradecimientos y anécdotas, Mirta se detiene unos minutos para referirse a "la buena gente que encontró en su camino".



"Me supieron orientar y brindar herramientas para que yo pudiera armar este proyecto. Confiaron en mí y eso no tiene precio, gracias al préstamo que me dieron pude comprar las escaleras, lijas, pinceles y en la medida que yo lo vaya devolviendo, ellos podrán seguir prestándole a otras personas. Es una cadena de favores auténtica", dijo.

Cuenta que tanto en Ingeniero White como en el Bulevar hay mucha gente mayor que tiene miedo de llamar a personas desconocidas para pintar, pero con el "boca a boca" se fue haciendo conocida y la van recomendando.

"Yo confío porque alguien confió en mí antes. Entonces cuando me llaman para un trabajo y si es grande, voy con dos chicas más que pintan conmigo y la gente nos abre la puerta, nos ceban mate, trabajamos tranquilas. Ellos nos abren la puerta de sus casas y nosotros respondemos trabajando de manera honesta y responsable".

Mirta es mamá de Nahuel, de 19 años, Iara de 14 y Milagros, de 3. Y busca un futuro mejor para ellos.

"Mi marido y yo queremos que estudien, que tengan mejores oportunidades de vida. Cuando comencé con la pintura hacía 8 meses que mi marido no tenía trabajo y esto además de ser un proyecto mío que amo y disfruto, es mi aporte a la familia para que mis hijos salgan adelante", concluyó.