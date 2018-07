Femicidios: “Estamos en una situación de emergencia y hay que reaccionar”

El femicidio de Aída Rosa Caballín sacudió en los últimos días a los bahienses y nuevamente puso de relieve la problemática de la violencia sobre la mujer.

“Es otro caso que ocurre en nuestra ciudad en lo que va del año y da la sensación de que no estamos reaccionando como sociedad, más allá de exigir justicia o que crece la sensibilidad respecto de estos hechos. No sé si el Estado está en piloto automático o qué no se está haciendo para que esto se frené de una vez, porque es grave”, consideró Franco Di Santi, integrante de la asociación civil Bahía Contra la Trata.

En ese sentido, recordó que en lo que va de 2018 se produjeron las muertes de Sandra Arbilla, Agustina Bustos y María Sol Bruna.

“Todo esto nos lleva a analizar que hay un femicidio más y tenemos que reflexionar sobre lo que se debe hacer. Lo que se ve son estos crímenes, pero es la punta del iceberg y abajo hay un montón de situaciones de violencia que se reproducen contra muchas mujeres”, agregó el referente de la ONG local.

Di Santi sostuvo que “estamos en una situación de emergencia y hay que reaccionar. Si seguimos de la misma manera estas cosas van a seguir sucediendo. Los hechos no son aislados y lo demuestran los números. Es importante ir a la raíz, desarmar la cultura de la acción y omisión”.

La situación no es exclusiva de nuestra ciudad, ya que el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia determinó que durante 2017 asesinaron una mujer cada 35 horas en nuestro país.

Respecto del crimen de Aída Caballín, quien habría sido ultimada por un hombre que pretendía sus servicios sexuales, indicó que "por supuesto que no hay reproche moral, pero exigimos que haya herramientas que promuevan otra salida y posibilidades reales para ejercer derechos y tomar un camino de verdadera libertad".



Siguió diciendo que "nosotros no lo denominamos como trabajo sexual, porque creemos que es un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad".

Comentó también que "tenemos en claro que no hay que realizar un juicio de valor ni moral respecto de quien ejerce la prostitución en un sentido individual, que son los menos, porque es muy difícil que alguien más no se esté beneficiando por esa situación".

Del mismo modo, admitió que es muy complicado poder salir de ese contexto.

“Esto es así porque se van acumulando capas de violencia sobre esa persona. La del varón prostituyente, del Estado que a veces mira para otro lado y la de una parte de la sociedad a la que no le importa”.

“La mujer va desplazando su subjetividad, que es la que le permite ir sobreviviendo a la realidad tan cruda. Es muy difícil el camino de vuelta y quedan muchas huellas”, finalizó.