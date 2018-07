La posibilidad de experimentar orgasmos múltiples la tienen todas las mujeres, aunque no todas llegan a experimentarlos. Tengamos en cuenta que a muchas les cuesta llegar al orgasmo, incluso algunas jamás lo han experimentado.

¿Qué es un orgasmo múltiple?

Se trata de una serie de orgasmos experimentados durante un mismo encuentro sexual o durante un sólo acto masturbatorio. En estos casos, los músculos que rodean a la vagina, y que se contraen involuntariamente, lo hacen de un modo más acelerado provocando que los espasmos tengan una frecuencia de medio segundo. Estos movimientos involuntarios llegan a ser superiores a 15.

El orgasmo más común dura entre tres y diez segundos, y los movimientos involuntarios son entre 3 y 12 ya que los espasmos se dan en una frecuencia de un segundo cada uno.

Es importante distinguir la diferencia entre un orgasmo secuencial de un multiorgasmo.

El primero consiste en tener orgasmos consecutivos con una diferencia de minutos. Estos pueden darse durante el mismo acto sexual o luego de reiniciar la actividad sexual. En cambio, en el multiorgasmo la mujer experimenta varios clímax seguidos e intensos, que se perciben como una oleada de placer extremo en todo el cuerpo.

El orgasmo es una respuesta fisiológica que le sigue a la fase de excitación sexual y que produce una serie de cambios fisiológicos, a veces muy intensos y perceptibles, como la aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración, aumento del sudor y, en algunos casos, puede traducirse en llantos o risas, según las características de cada mujer.

Por lo tanto, según el modo de responder a los estímulos, cada mujer experimentará su clímax de manera particular, ya sea alcanzando un orgasmo; varios con intervalos de minutos u orgasmos múltiples.

Si la excitación se mantiene de manera continua es mucho más factible que algunas mujeres logren más de un orgasmo. En estos casos, el primero suele ser mucho más intenso y los siguientes, un poco más cortos y débiles en intensidad.

El clímax que una mujer es capaz de lograr va a depender siempre de la manera particular de expresar su sexualidad. Esta es la razón por la cual no hay fórmulas universales que sean infalibles para todas las mujeres.

Entonces, si deseamos experimentar estos orgasmos múltiples, lo primero que debemos hacer es bajar la ansiedad y no obsesionarnos por alcanzarlos. Ninguna de estas dos características son buenas aliadas para alcanzar dicha meta.

Desarrollar la confianza en que es posible lograrlo y tener paciencia, es el camino más adecuado para empezar a aprender de qué manera podemos experimentar orgasmos múltiples.

También será de mucha utilidad romper con tabúes, conocer nuestro cuerpo y sus ritmos, ya sean por medio de la masturbación o el empleo de juguetes sexuales. Además, debemos descubrir nuestros puntos erogenos y compartirlos con nuestra pareja por medio de una comunicación fluida y sin vergüenza.

A veces, la posibilidad de alcanzar orgasmos múltiples no solo depende de la mujer y el conocimiento de su cuerpo, sino también de su pareja. El hombre también debe interesarse en conocer la sexualidad femenina y sus respuestas. Descubrirá que no todas las mujeres responden de la misma manera a los mismos estímulos. Por lo tanto, la experiencia sexual compartida con muchas mujeres no es garantía de gran conocimiento.

El varón dispuesto a conocer, tanto como le sea posible, sobre sexualidad femenina podrá convertirse en un gran compañero íntimo, que colabore en ésta fantástica aventura de explorar y descubrir nuevos placeres sexuales.

Como conclusión, reiteramos que experimentar, conocer y reconocer que aún tenemos mucho por aprender en materia de sexualidad es la vía más directa para gozar de una vida sexual más plena y placentera.