Hockey: Para Bianca Donati, el sueño mundialista comienza a ser real

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

En base a talento y esfuerzo, Bianca Donati volverá a escribir otra página dorada en la historia del hockey de nuestra ciudad.

Desde mañana, la bahiense de 23 años será una de Las Leonas que disputará el Mundial en Londres (debutando ante España a las 9) y la primera jugadora de nuestra ciudad en lograrlo.

Luego de comenzar en Palihue y de un gran paso por Atlético Monte Hermoso, Bianca se llevó todos sus sueños a River Plate.

"Esto es lo que más quise en mi vida", dijo Bianca

Ya instalada en el radar de los seleccionados nacionales, su crecimiento jamás se detuvo. Hasta debutar en la Selección Mayor el año pasado, por la Liga Mundial.

En el verano de 2016, Donati fue una de las tres bahienses que integró el plantel de Las Leoncitas que se adjudicó la Copa Patagonia en nuestra ciudad (también estaban María Azul Rosetti, Valentina Costa Biondi y Bárbara Dichiara -de Monte Hermoso-), bajo la conducción de Agustín Corradini, quien hoy comanda la Mayor.

Justamente ese proceso Junior, con Donati, Rossetti y Dichiara, obtuvo el Panamericano en 2016 y el Mundial de Chile en 2017, y aportó 8 jugadoras al actual plantel argentino.

Pero Londres es un stop soñado de un camino que, para Bianca, comenzó hace muchos años en Palihue, donde llegó con su hermana Florencia (hoy en Pacífico).

"Es difícil cuando son chicas pensar que van a llegar a Las Leonas, es todo un proceso... pero sí ya tenía un carácter muy especial: muy combativa, de buscar logros", contó Javier Soquiransky, uno de sus primeros entrenadores en el albiverde.

"No tengan duda que los bahienses vamos a estar muy bien representados. Cuando nos levantemos a ver Las Leonas, ella no nos va a defraudar", enfatizó Javier pensando en mañana; aunque enseguida volvió al pasado.

"A ella no le gustaba perder nunca. De hecho hay una anécdota de cuando estaba en 7ª: el torneo se jugaba de 9 jugadoras y Palihue tenía pocas nenas y llegaban a siete. ¡Y salieron campeonas igual! Con ella atrás y con Sofía Macchia (hoy en Universitario) adelante: una sacaba todo y la otra hacía los goles. Unas bestias", contó.

Bianca (2º arriba desde las derecha), en sus inicios en Palihue.

Además, Javier dio una gran definición sobre Bianca.

"Como jugadora, te lo resumo: en el pan y queso, es la primera que elijo. Y como mujer, tiene un gran carácter que la llevó a donde está. Le tengo mucho aprecio a ella y su familia", cerró Mote.

Monte y Bahía

Tras codearse con el hockey en Palihue, Donati pasó a Atlético Monte Hermoso, donde vivió la etapa más gloriosa del club (entre otras cosas, fue subcampeón argentino en 2012). Además, alternó su participación en los seleccionados de la ABH, con un último gran antecedente: mejor jugadora del Argentino disputado en mayo, en el que Bahía fue 3º.

Bahía, un bronce de oro en el Argentino de Buenos Aires.

En esos lapsos, Bianca coincidió con el DT Jesús Sassi.

"Siempre fue una jugadora que tuvo mucho compromiso y que tenía muy en claro donde quería llegar. Hacía todo al 120%", contó Sassi.

Con el correr de los años, Jesús ya vislumbraba un gran futuro para Bianca.

"Cuando decidió irse a Buenos Aires, siempre pensé que podía llegar. Ella y todas las chicas de la ABH que llegaron a Las Leonas, son los modelos más palpables que tenían las jugadoras de Bahía. Obviamente que ellas lo lograron producto de haber dejado muchas cosas de lado, no es casualidad", indicó el hoy entrenador de Monte.

Pensando en el Mundial, Jesús fue muy optimista.

"Cuando debutó en Las Leonas se la vio muy bien, parecía que llevaba 10 años jugando ahí. Está muy preparada para esto y creo que le va a ir muy bien", se ilusionó Sassi.

Luego de brillar en Monte pasó a River a competir en el más alto nivel nacional. Viene de consagrarse tricampeona metropolitana con el Millonario.

"Me encanta verla ahí"

Si hay alguien que compartió gran parte de este camino con Bianca esa es Bárbara Dichiara, con quien coincidió en Monte y también todo el proceso de la Selección, Junior y Mayor.

"Estoy muy feliz por ella, me encanta verla ahí porque se lo merece. La verdad que se rompió el lomo y es lo que ella más quería. Estoy feliz de haber compartido este proceso con ella", dijo la montehermoseña, quien se consagró con Argentina en los Juegos Odesur hace unas semanas.

Bárbara y Bianca disfrutando de uno de los tantos momentos que les dio el hockey.

"Me la imagino con toda la garra que ella tiene y dándolo todo hasta el último minuto.Es como se la identifica a ella: es un perro guardián (risas). Es una loca pero es lo más, yo la quiero en mi equipo siempre", agregó Barbi.

"La Negra siempre estuvo conmigo desde que éramos chiquitas, es muy piola pero tiene su carácter (risas). Es muy buena persona; espero que lo disfrute mucho y de acá la alentaremos", cerró.

Datos

-Grupo C. El camino de Las Leonas en la primera fase será el siguiente: vs. España (mañana a las 9), vs. Alemania (miércoles desde las 14) y Sudáfrica (sábado 28 a las 10).

-Hoy. La acción del certamen comenzará hoy con los partidos entre Alemania-Sudáfrica (a las 8), Inglaterra-India (10), Estados Unidos-Irlanda (14) y Australia-Japón (16).

-La ABH presente. Más allá de que Bianca marcará un hito para nuestra ciudad, el de Londres será el segundo Mundial de mayores consecutivo en el que la Asociación Bahiense de Hockey esté representado. Ya que en La Haya 2014 la montehermoseña Giselle Juárez fue una de las 18 jugadoras que consiguió la medalla de bronce, en la última Copa del Mundo de Luciana Aymar (marcó los dos goles en la victoria por 2 a 1 ante Estados Unidos, para subirse al podio). En el proceso previo a dicho torneo también formó parte del plantel Gabriela Ludueña, también de Monte Hermoso.

-El plantel. 1-Belén Succi; 2-Florencia Mutio; 3-Julia Gomes Fantasía; 4-Noel Barrionuevo; 5-Agustina Habif; 7-Lucina Von Der Heyde; 8-Florencia Habif; 9-Agostina Alonso; 10-Magdalena Fernández Ladra; 11.Rocío Sánchez Moccia; 12-Paula Ortiz; 13-Delfina Merino; 14-Martina Cavallero; 15-María José Granatto; 16-Eugenia Trinchinetti; 17-Julieta Jankunas y 18-Agustina Albertarrio. DT: Agustín Corradini.

-Una sana costumbre. En los últimos 4 Mundiales, Argentina se subió al podio. Consiguiendo dos títulos (Perth 2002 y Rosario 2010) y dos bronces (Madrid 2006 y La Haya 2014). Además, Las Leonas también tiene 2 segundos puestos en Mandelieu 1974, Berlín 1976 y Dublin 1994.

-Viejas conocidas. Las más experimentadas del actual plantel que dirige Agustín Corradini son Belén Succi, Noel Barrionuevo y Delfina Merino, quienes disputarán su tercer Mundial. 10 jugadoras, en tanto, harán su debut absoluta en la competancia: Julia Gómes Fantasía, Agustina Habif, Bianca Donati, Lucina Von der Heyde, Agustina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Paula Ortiz, María José Granto, Eguenia Trinchinetti y Julieta Jankunas. Las últimas 8 fueron campeonas del mundo Junior en Chile 2016.

En Chile, Las Leoncitas, con Donati, Dichiara y Rossetti, fueron campeonas del mundo Junior en 2017.

-Las mejores. Delfina Merino y María José Granato fueron elegidas como las mejores jugadoras del mundo (mayor y junior, respectivamente), por la temporada pasada por la Federación Internaciona de Hockey.

-En Bahía. La Copa Patagonia de 2016, Las Leoncitas, con Agustín Corradini como DT, se consagraron bicampeonas del certamen. De ese plantel, en Londres estarán Bianca Donati, Agustina Alonso, Magdalena Fernández Ladra y Milagros Fernández Ladra.

En cancha de El Nacional, Las Leoncitas, con 4 jugadoras de la ABH, celebran su bicampeonato en la Copa Patagonia. Hoy, muchas de ellas están en Las Leonas.