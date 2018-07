Dos estudios de impacto ambiental, a favor de las pistas para motos

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Dos estudios de impacto ambiental y otros documentos entre los que se encuentra un borrador de un proyecto de ordenanza avalado por la Subsecretaría de Planificación del Municipio forman parte del expediente por el que se evalúa la instalación de una pista Una de Speedway y otra de Motocross en terrenos vecinos al Balneario Maldonado.

Los datos surgen del expediente que ingresó días atrás al Concejo Deliberante, que convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto con el objetivo de escuchar voces a favor y en contra de la iniciativa y posteriormente permitir o negar los permisos para la construcción de ambos circuitos.

Horas atrás “La Nueva” tuvo acceso a dos estudios presentados por el Automoto Club y el Club de Motocross en los cuales se afirma que la instalación de ambas actividades no tendría consecuencias medioambientales.

Uno lleva la firma de un asesor de Seguridad e Higiene llamado Diego Duhalde y el restante de la ingeniera bahiense Florencia Rodríguez.

En el primero se afirma que “con respecto al área de reserva natural, los planos indican que existe una distancia de al menos 1.400 metros entre ésta y el sector indicado para el desarrollo del proyecto.

Esto no implica la ausencia de impacto sobre la avifauna costera, aunque si una minimización de los efectos que se pudieran presentar en bibliografía específica”, asegura el profesional.

Además se aclara que las motos que competirán en las diferentes carreras se encuentran homologadas y cumplen con las normas nacionales e internacionales que exigen la minimización de emisiones de ruido y contaminantes atmosféricos.

También afirma que en cuanto al entorno social no habría inconvenientes ya que en este momento el predio es un basural a cielo abierto, que no se prevé la pavimentación del predio ni construcciones de material permanente y que los días de actividad habrá baños químicos para no volcar efluentes sanitarios en el lugar.

“Se destaca también la aprobación de Vialidad Nacional para el uso de la Ruta N° 3 Sur como acceso al predio, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones de seguridad”, afirma sin especificar cuáles .

Por último afirma que los horarios de actividad no se interpondrán con los del balneario Maldonado, sabiendo que el mismo cierra sus puertas a las 20 y el horario de comienzo de actividad nocturna de Speedway y Motocross será a las 21.

Por su parte, Rodríguez asegura que el mayor impacto ambiental se generaría por la vegetación que será eliminada junto con la variación de la topografía como consecuencia de la apertura de las pistas.

Para ello propone la creación de “pantallas vegetales” que sirvan para paliar los efectos del polvillo en suspensión y minimizar el ruido y la plantación de nueva vegetación.

En tanto destaca que el efecto positivo será por la afluencia de visitas y personas que harán uso de las instalaciones.

Un borrador del proyecto de ordenanza

La subsecretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a cargo de Luis Pites, también le dio el visto bueno al proyecto.

El 19 de junio pasado envió un informe al presidente del legislativo Nicolás Vitalini, en el cual se mostró a favor de otorgar las parcelas para la construcción de las pistas.

Al mismo tiempo envió un borrador de proyecto de ordenanza para que las tierras sean cedidas por 5 años, exigir que no se realicen construcciones fijas, obligar a los clubes a forestar el espacio y que las instalaciones puedan ser usadas por escuelas y el propio Municipio para realizar eventos.

De todas formas esa iniciativa podría ser modificada tras la audiencia que se realizará el 21 de agosto a las 9 en el Concejo Deliberante.