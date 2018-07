Claudio Falzoni

El jefe comunal rosaleño expresó que se produjo una desaceleración del volumen de obras en la ciudad por cuestiones económicas de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima.

Mariano Uset, en su despacho del palacio comunal, manifestó a "La Nueva." que, pese a ello, prosiguen los trabajos.

"Hay muchas esquinas que están intervenidas. En algunas de ellas se puede ver que las tareas están paradas. Pero, en realidad, hay zanjas que todavía no están hormigonadas porque se realiza un labor, aguas arriba o aguas abajo. Podemos citar los casos de Roca y Urquiza, y Roca y Bernardo de Irigoyen".

Precisó que los colectores principales de todo el sistema de la ciudad pasan por Rivadavia al 400, Brown al 400 e Irigoyen al 500.

"La cloaca va por gravedad. Debe tener un nivel determinado: acá se ubica por debajo de los tres metros. Es un lugar commplicado para llegar por el tipo de suelo y por la altura de las napas".

Recordó que la obra que se llevó a cabo en Roca al 400 produjo muchos trastornos para los vecinos. "Por esa razón se apostó luego a la tecnología. En Irigoyen al 500, en consecuencia, se optó por reparar el caño sin abrir la calle. El tema primordial es preparar el caño para esa intervención. Con la tecnología se hizo un caño nuevo abajo. LLevó mucho tiempo deprimir la napa y desobstruir el caño por los productos cloacales y la tierra. Ese fue el gran esfuerzo que hubo que realizar".

Expresó que cuando se lograron las condiciones ideales la reconstrucción del caño se concretó en 24 horas.

"La pudimos presenciar y fue fabulosa con un caño de tela, prácticamente. Se infló y con las rayos ultravioletas se solidificó. Lo mismo estamos realizando en la calle Brown al 400".

Afirmò que son dos obras importantes porque son colectores de muy baja profundidad. "Son costosas a pesar de que lleve menos tiempo la reconstrucción. Se ahorra toda la rotura del hormigón como aconteció en la calle Rivadavia al 400".



Manifestó, en otro orden, que se está apuntando a mejorar la infraestructura de las comunicaciones.

"Estamos atrás de las empresas de comunicaciones para mejorar la conectividad en lugares como Pehuen Co, fundamentalmente, que tiene muchos problemas de señal. A futuro, seguramente, estaremos anunciando una serie de inversiones para optimizar la red de comunicación. El distrito de Coronel Rosales lo necesita", consideró.

Dijo que en la localidad balnearia, además, hay un problema de abastecimiento de la energía.

"El tendido que abastece a Pehuen Co tiene dificultades por la distancia y los consumos fueron creciendo en forma exhorbitante en los últimos años. Hoy, en consecuencia, necesita de un poco más de energía".

Afirmò que, en forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, se tirará una línea entre las localidades de Monte Hermoso y Pehuen Co.

"En eso está trabajando técnicamente la cooperativa".

Afirmó que hay expectativa por el derrame local que podrían tener las inversiones en la generación de la energía. "Uno de los proyectos se instalaría cerca de línea de tensión que abastece a Pehuen Co. Ello permitiría una inyección de energía al sistema", manifestó Uset.