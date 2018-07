El video de un DJ puntaltense que tiene más de 600.000 reproducciones en Facebook

Un video del DJ puntaltense Chuek-OH es un éxito en Facebook, donde tiene más de 600.000 reproducciones.

"619.708 reproducciones, ¿no será mucho?", se preguntó en las últimas horas Juan José Rodríguez, el hombre detrás del seudónimo, en esa red social.

El video es de 1992 y lo muestra en plena prueba de bandejas en la previa de una fiesta de la Escuela Técnica Básica.

Lo replicó la página de Facebook Por eso tú, no lo quieres ver, donde comentaron: "No había LAPTOP, no había SYNC, no había BPM reflejado en la pantalla, ¡TODO ERA A PURO OÍDO! ¡Esa era la verdadera escena DJ!".