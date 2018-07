Gallardo y la Selección: "No recibí ningún llamado y mi cabeza está en River"

El entrenador Marcelo Gallardo respondió hoy a los rumores que lo vinculan a la selección argentina que sería "el máximo orgullo" profesional, aunque aclaró que no recibió ningún llamado y su cabeza está "en terminar el contrato con River", que se extiende hasta 2020.

"Los rumores generalmente son rumores. Soy respetuoso en cuanto a las formas, los que me conocen saben lo que pienso. Por respeto me sentaría a hablar con cualquiera, no tengo problema en dar mi opinión, pero a veces prefiero callar y no decir nada. Me comprometí con River, tengo un contrato que cumpliré hasta que las energías me digan basta o se haya desgastado la situación, y ahí daré un paso al costado", inició su respuesta en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp de Ezeiza.

"¿Si me gustaría? Creo que para cualquier entrenador argentino que lo ilusione dirigir a la Selección alguna vez, debe ser el máximo orgullo. De ahí a que me postule para serlo, me parece que no va conmigo, yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento cada vez que surge un acontecimiento como éste. No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River, todo el mundo sabe cuál es mi opinión de acuerdo a lo que pienso que pasa desde hace mucho en el fútbol argentino. El Mundial nos demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal desde hace mucho tiempo y es hora de aprender y que realmente dejemos de mirar hacia el costado y hagamos las cosas bien", agregó.

Gallardo fue uno de los apellidos que sonaron rápidamente en la lista de sucesores de Jorge Sampaoli, tras su desvinculación como técnico de la selección argentina. (NA y La Nueva.)