Caso Esnaola: "Ninguna teoría me cierra", dijo una amiga de la mujer desaparecida hace 3 años

Una amiga de Andrea Esnaola, la mujer que hace tres años desapareció en Pehuen Co, dijo que no hubo novedades en el caso y que "ninguna teoría me cierra" sobre lo que pudo haber ocurrido.

Marcela Pintado agregó que provoca “tristeza no saber nada, extrañarla”.

Sostuvo también que “todas las cosas que fueron surgiendo resultaron extrañas”.

La mujer desapareció el 15 de julio de 2015, pasadas las 17, tras salir de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, donde trabajaba como auxiliar.

Una vecina fue la última persona en verla, a sólo algunas cuadras del establecimiento educativo y caminando en sentido contrario a su casa.

Indicó que existen muchos casos como el de Andrea, en el que las personas desaparecen y no se tiene novedades del paradero.

“Por eso no nos puede extrañar. No sé qué es lo que está fallando, si la investigación o los rastrillajes. Lamentablemente es un caso más dentro de tantos”.

Dijo desconocer los motivos que pudiera haber tenido Esnaola para tomar alguna decisión.

“Ella tenía altibajos en su estado de ánimo, pero ese día estaba bien. Era un día más. Comió con nosotros, hizo su trabajo, se reía”.

Finalmente afirmó que “estoy un poco enojada con Pehuen Co. Fueron contadas las personas que concurrieron a las marchas, la gente de afuera ayudo más que la de allí”. (LU2)