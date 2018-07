Mató a su hijo de 2 años porque "mojó la cama" y la condenaron a 40 años de cárcel

Una mujer que mató a su hijo de dos años porque "mojó la cama" fue condenada a 40 años de cárcel en Estados Unidos.

Se trata de Katrina Shangreaux, quien golpeó con un cinturón al pequeño Kylen hasta provocarle la muerte.

El juez Jeffrey Viken describió el asesinato como un crimen "horrible, depravado y humillante".

La asistente de la fiscal federal, Sarah Collins, le dijo al tribunal que la paliza había dejado a la criatura con una hemorragia cerebral, costillas rotas, y que tenía los genitales horriblemente mutilados.

La mujer de 30 años fue condenada a 40 años de cárcel por un tribunal de Dakota del Sur por el crimen que ocurrió hace dos años en la reserva indígena lakota de Pine Ridge.

Shangreaux admitió haber golpeado al niño con un cinturón con tachas cuando volvió a su casa el 28 de julio de 2016 y vio que el pequeño había hecho pis en su cama.

En su declaración, Shangreaux dijo que se enojó aún más después de que el chico "la mirara de reojo" y la llamara "Angie", en referencia a su tía paterna Angie Shangreaux, quien tuvo la custodia del nene durante más de un año hasta que un tribunal lo devolvió a su madre, pocas semanas antes del crimen.

Este no fue el único ataque. La mujer tiró al nene al piso, lo quemó con cigarrillos, lo pateó en el abdomen y la cabeza y lo mordió varias veces.

Shangreaux también declaró que había estado tomando mucho alcohol y analgésicos antes del ataque. El padre del nene está cumpliendo una condena por violencia y no pasar la manutención de un hijo que tuvo con otra mujer.

Según indicó el diario Rapid City Journal, Katrina llamó a los servicios de emergencia tres horas después de la muerte de Kylen y aseguró que el nene "se había ahogado tomando jugo de manzana" y que "no respiraba más". Mientras, estuvo limpiando el cuerpo del pequeño y la escena del crimen con la ayuda de su madre.

Tuve "un mal día", declaró Katrina al juez. "No hay ni un segundo, no pasa un minuto en el que no piense en él", afirmó la mujer.

La tía que cuidó a Kylen, Angie Shangreaux, pidió al juez que le diera cadena perpetua a Katrina y se refirió a la mujer: "Te odio, nunca te lo perdonaré ... Te mereces el infierno". (TN y La Nueva.)