Polémica con los vecinos por la calle Necochea

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Vecinos de calle Necochea ya no pueden estacionar sobre la mano impar y la medida afecta tanto a comerciantes como a quienes viven en el sector.

Habían firmado un petitorio pidiendo que no se implemente, pero no fueron escuchados.

Enojados porque el Municipio prohibió estacionar sobre la mano impar de calle Necochea, un grupo de vecinos y comerciantes de Villa Mitre reclama que la medida quede sin efecto e incluso se organizan para ir a reclamar a la Delegación Las Villas.

Días atrás y ante el desconocimiento de muchos, la Municipalidad comenzó a colocar carteles de prohibido estacionar en los poco más de 1.700 metros de calle Necochea, desde Chiclana hasta Bouchard, sobre las veredas donde se encuentra la cancha de Villa Mitre, el Hospital italiano e incluso el Hospital Penna.

Horas más tarde, en los parabrisas de los vehículos que seguían estacionados en la zona aparecieron decenas de infracciones realizadas por la Guardia Urbana y el enojo se hizo presente en todo el sector.

En ese momento algunos se enteraron que a principios de mayo, el Concejo Deliberante aprobó la prohibición por una propuesta de la comuna, mientras que otros, se enojaron porque ya habían firmado un petitorio pidiendo que se les siga permitiendo estacionar.

En agosto de 2017, cuando presidía la Comisión de Tránsito y Transporte, la entonces concejal Mercedes Insausti (Integración Ciudadana), que también es vecina de la zona recibió el proyecto desde la Dirección de Tránsito.

“Desde la Municipalidad argumentaban que la idea de prohibir el estacionamiento tenía que ver con dar mayor seguridad al tránsito y visibilidad al llegar a las esquinas, ya que en intersecciones se registraban muchos accidentes”, contó Insausti.

Al mismo tiempo dijo que tras varias reuniones, decenas de vecinos firmaron un petitorio pidiendo que la prohibición se estableciera a 10 metros de cada esquina, ya que de esa forma, los conductores tendrían la vista despejada antes de cruzar una bocacalle.

Además opinaron que “liberar un carril a la circulación sobre la acera de los números impares, convertiría a la Avenida Necochea en un verdadero peligro, debido a las altas velocidades que desarrollarían los vehículos que en gran número circulan por allí”, se lee en la carta ingresada al legislativo.

“Obviamente no fuimos tenidos en cuenta y la realidad es que esto empezó a perjudicar a los comerciantes del tramo porque los autos ya no pueden parar, a los vecinos que ya no pueden estacionar y a quienes van a los hospitales”, se quejó Insausti.

“La Nueva.” le consultó por la medida al director de tránsito Ramiro Frapiccini, aunque no hubo respuesta.

“Una de las alternativas es ir a reclamar a la Delegación Las Villas y al Concejo Deliberante para ver si se puede dar marcha atrás”, contó Insausti.

Se produjeron 13 choques en lo que va del año

Según el mapa de accidentología que publica el municipio a través de Gobierno Abierto, se puede comprobar que en los casi 1.700 metros donde rige la prohibición, en el primer semestre del año se produjeron 15 accidentes.

En todo 2017 hubo 18 siniestros, en mayor medida en la intersección de Necochea con Chacabuco o Necochea con Castelar, donde existen semáforos.

Si bien la calle es una arteria de suma importancia para el tránsito de Villa Mitre y barrios aledaños, no es una de las más conflictivas de la ciudad en cuanto a la gravedad y cantidad de siniestros.