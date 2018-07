El duro relato de Mónica Ayos: "Mi ex me golpeó en la panza cuando estaba embarazada y me violó"

La actriz Mónica Ayos se quebró durante un programa al recordar un caso de violencia de género que sufrió con su expareja y padre de su hijo.

"Me golpeaba, me golpeó embarazada. En la panza directamente, producto de la mezcla de cocaína y alcohol", conto Ayos en PH: Podemos Hablar.

La artista ya había hablado de su ex, que se terminó suicidando, hace cuatro meses y relató las situaciones que vivió hace 25 años.

"Del octavo al noveno mes, lo tenía que encerrar bajo llave, para que no saliera a tomar. Después me termino encerrando él a mí. Fui una prisionera", detalló.

Luego del parto, Mónica continuó sufriendo hechos de violencia: "Mi hijo nació por cesárea, estuve seis días internada. Estaba encajado. Evidentemente quería dejarlo adentro, donde estaba más seguro que afuera. Era todo una culpa. Salí sin glóbulos rojos. Yo no podía tener relaciones. Y él me violó. Abusó de mí, con el peligro de volver a quedar embarazada y que me estallara el útero"

En ese momento, en la historia aparece una amiga de ella: "Yo hablaba con ella a través de mi agenda, sin decir nada, le escribía y contaba todo mientras él miraba fútbol en la televisión".

"Él quiso violarla, también pasó con mi madrina. Ella se fue en pantuflas. Me le cuelgo de atrás. Y le digo 'llevate al nene'. Tenía dos meses. Se lo llevó en pantuflas, en colectivo", contó sobre una situación con esa amiga.

La historia terminó con la abuela de Ayos interviniendo en la situación.

"Le pedí plata a mi abuela y le dije: 'No me preguntes para qué es'. Le regalé un pasaje a él para pasar el Día del Padre en Chile. Me preguntó si era de ida y vuelta. Le dije que sí. Pero era de ida nada más", recordó.

Mónica lo despidió en el aeropuerto y le dijo "no volvés más, no vas a volver".

Con el paso del tiempo, la actriz tuvo que hablar de su padre con su hijo, que hoy tiene 26 años, aunque afirma que aún no le dio las cartas que él le dejó. (Clarín y La Nueva.)