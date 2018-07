La Oficina de Búsqueda de Personas efectivizó más de 1.600 hallazgos

Por Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

Los inconvenientes para hallar a un imputado o los problemas para contactar a testigos y víctimas, producían demoras en las investigaciones que llevaba adelante la fiscalía bahiense.

La situación fue advertida por los responsables del Ministerio Público, quienes a principios del año pasado dispusieron la creación de una Oficina de Búsqueda de Personas para que se encargue de la tarea.

La iniciativa tuvo un buen resultado, ya que desde el 4 de enero de 2017 hasta la fecha, sus integrantes concluyeron con el 82,5% de las 2.023 solicitudes que les cursaron.

Según estadísticas oficiales, se logró establecer el paradero de 1.612 personas, entre las que figuran 473 acusados, 724 víctimas o denunciantes y 415 testigos.

En tanto, 58 individuos no pudieron ser hallados por los miembros de la oficina. Esa cifra reúne a 11 imputados, 24 damnificados y 23 sujetos que eran requeridos para testificar.

Por otro lado, se informó que 353 pedidos de búsqueda se encuentran en trámite, lo que representa el 17% del total de solicitudes efectuadas por las diferentes fiscalías.



El fiscal general Juan Pablo Fernández explicó que la dependencia se creó a raíz del gran número de causas archivadas que registraban pedidos de búsqueda de paradero.

“Muchas veces era necesario hacerles alguna pregunta o ampliar un testimonio para avanzar en la investigación, y sucedía que el denunciante se había mudado de domicilio o ciudad. Por eso se ordenaba a la policía que lo buscara por medio de averiguación de paradero”, explicó.

Agregó que “era raro que lo encontraran, salvo que lo pararan en un operativo de tránsito si se había insertado la orden. En ese aspecto notábamos importantes falencias en las investigaciones, que se archivaban y fracasaban”.

“Si bien es cierto que en la mayoría de los casos no eran hechos graves, sino que en gran proporción se trataba de delitos de naturaleza correccional, esas investigaciones se frustraban por la imposibilidad de localizar a un imputado, un testigo o al denunciante”, completó.

Cuando en escasas ocasiones se daba con el individuo interviniente en el proceso penal, generalmente ya había transcurrido bastante tiempo desde el inicio de la pesquisa y la causa había prescripto o estaba próxima a que ocurra.

Por este motivo desde la fiscalía general bahiense se decidió crear la oficina para colaborar con las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio y hallar a esas personas, lo que puede permitir el avance de la investigación.

Herramientas



El personal de la dependencia realiza las búsquedas mediante el análisis en Internet del padrón electoral, cuentas de redes sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la web Nosis -brinda informes comerciales y bancarios-, y el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).

“Esto posibilita conocer dónde reside la persona buscada, ya que muchas veces se muda y no actualiza el cambio de domicilio en el Registro de las Personas, pero seguramente sí lo hace en su cuenta bancaria, su tarjeta de crédito o en su smartphone para pagar facturas”, indicó Fernández.

Finalmente, indicó que las tareas de búsqueda se realizan durante la etapa de instrucción de una causa o en la eventual instancia posterior de debate.

Aporte para el desarrollo de la investigación

Si bien Fernández resaltó que los integrantes de la oficina buscan a todos los prófugos de la justicia en el ámbito local, reconoció que en algunos casos la tarea los excede.

“Sobre algunos de ellos pesan delitos graves y por eso se fugaron del país y están escondidos. Para hallarlos se requieren tareas de inteligencia más sofisticadas”, consideró.

“Ese no es el fin específico de esta oficina, sino hacer el máximo esfuerzo para intentar hallar a esas personas a quienes el sistema (judicial) busca para que hagan su aporte en la investigación, y posibiliten su avance”, añadió.

“La mayoría de los imputados no se fuga, pero el problema es que a veces cambian de domicilio y no los encontramos. Lo mismo puede ocurrir con las víctimas o los testigos”, continuó diciendo.

Anteriormente esa situación se resolvía solicitando a un juez de Garantías que ordenara la búsqueda de determinado paradero por parte de la policía, que -opinó- “tampoco tenía capacidad” para llevar a cabo ese tipo de diligencia.

“A veces encontraban a las personas de un modo azaroso, a través de un procedimiento en la vía pública, pero no se las buscaba de esta forma. Esta oficina permitió que en la gran mayoría de los casos en los que intervino se encuentre al individuo”.

“De esta manera se puede finalizar la investigación completando una denuncia o una declaración testimonial, ya sea denunciante o testigo, o citando a una persona como imputada para que preste declaración indagatoria”, afirmó el fiscal general.

Por el contrario, según opinó Fernández, los imputados peligrosos que se profugan y toman los recaudos necesarios para no ser encontrados, deben ser buscados por las fuerzas de seguridad que cuentan con sus propios sistemas de búsqueda.

“Las 2.023 personas buscadas por la oficina son el grueso (de la cantidad de individuos con paradero desconocido), que en realidad muchas veces no se las encontraba porque no se las buscaba”, explicó.

“La prueba está en que cuando se las empezó a buscar con seriedad y con un método sistematizado, entrecruzando información, en la mayoría de los casos se pudieron determinar sus paraderos”, concluyó diciendo.

Seis sujetos en la lupa de la oficina

Prófugos. La oficina busca a sujetos con pedido de captura por distintos delitos. Ellos son Raúl Sugman, Eusebio Casco, Gustavo Álvarez, Juan José Ramos, Matías Sebastián Rossi y otra persona que se llamaría José Luis Aburto, Roberto Carlos Castillo o Guillermo Javier Castillo.



Miembros. El personal está compuesto por la agente judicial Aixa Orts y los policías Pablo Prada, Brenda Rudolf, Susana Rivas Obando, Emilce Salustro y César Ricalde.



Informe. Cinco meses antes de la inauguración de la oficina, en un informe especial elaborado por este diario se publicaron las fotos e identidades de 12 prófugos con sentencia firme, entre los que se repiten Sugman, Casco, Ramos y Rossi.



Procedimiento. En el caso de imputados, y para no alertarlo innecesariamente, se envía directamente personal policial al domicilio y se evita el contacto telefónico.



Solicitudes. La dependencia recibe pedidos de búsqueda de las UFIJ, el Centro de Asistencia a la Víctima y las Ayudantías Fiscales.