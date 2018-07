Dos recolectores de basura salvaron a una docente cuando se incendiaba su casa

Dos recolectores de basura rescataron a una docente a la que se le estaba incendiando su casa en horas de la madrugada de hoy.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en el domicilio de Adriana Guerrero, quien además es presidenta del PJ local, ubicado en la avenida Rivadavia 1115.

Si bien las causas del episodio son motivo de investigación, el inicio del siniestro se habría dado como consecuencia de una supuesta falla en uno de los calefactores de la casa, aunque no se descarta que haya ocurrido un cortocircuito.

El inicio del fuego se dio cuando Guerrero se encontraba durmiendo en su habitación, ubicada en los altos de la propiedad y, al despertarse como consecuencia de la inhalación de humo, intentó salir por el frente y, al verse atrapada, buscó ayuda desde el balcón.

En eso, dos recolectores que volvían del Centro de Disposición Final de Residuos rumbo a la empresa Transporte Malvinas, vieron su silueta entre el humo y decidieron intervenir.

Se trata de Juan Verdugo y Alberto Pereyra, los primeros colaboradores de una situación extrema que casi le cuesta la vida a la mujer, “estaba paralizada. Ellos me decían ‘largate, largate’ porque pensaban que yo me iba a desvanecer ahí arriba. Cuando vieron que yo no podía, se subieron ellos. Nunca estuve tan cerca de la muerte. Hoy lo sentí”, recordó en diálogo con La Nueva.

Por su parte, Alberto Pereyra, uno de los recolectores que participó del rescate, se mostró feliz de haber podido ayudar y comentó, “la señora estaba arriba, preocupada por los gatos. Mi compañero trepó primero, se paró sobre mis hombros, y entre todos las bajamos”, comentó. Más tarde, Adriana Guerrero confirmó la muerte de sus mascotas (“se escondieron y murieron asfixiados por el humo”, señaló).

Tras eso, Adriana Guerrero fue alojada en el sector de guardia del Hospital Pirovano, donde recibió la atención médica y permaneció en observación hasta las últimas horas de la tarde, cuando finalmente recibió el alta y pudo compartir su experiencia.

“Estoy muy agradecida a todos los que se preocuparon porque esto no termine de la peor manera”, señaló. (Agencia Tres Arroyos)