Bahía Blanca conoció el fixture del Provincial de Mayores de San Nicolás

La Asociación de Básquetbol de San Nicolás dio a conocer el programa de partidos del 73º Provincial de Mayores, torneo que organizará entre el miércoles y el sábado próximos.

Bahía Blanca integrará la zona B junto a Mar del Plata y Zárate-Campana. Mientras que en la A estarán el local, La Plata y Chivilcoy.

El equipo de Andrés Iannamico hará su presentación pasado mañana a las 19, en cancha de Regatas y ante Mar del Plata.

En tanto, el jueves deberá afrontar la doble jornada de competencia: desde las 10:30 se medirá con La Plata, en Regatas, por el duelo interzonal, y a partir de las 19 cruzará con Zárate-Campana, en el estadio de Belgrano.

El plantel bahiense sufrió un cambio respecto del que afrontó el Zonal ante Punta Alta, con victorias por 92 a 78 de local y 83 a 73 de visitante.

Por problemas laborales debió marginarse Agustín Dottori, alero de Liniers. En su lugar fue convocado Javier Bollo, centro que actualmente se desempeña en Leandro N. Alem.

El resto del equipo estará integrado por Fabián Sahdi, Franco Ruesga, Bruno Pallotti, Lucas Chaves, Federico Elías, Federico Harina, Emilio Giménez, Valentín Bettiga, Cristian Miguel, Ramiro Heinrich y Franco Pennacchiotti.

Fixture completo

Fecha 1 - Miércoles 4

19:00 - Zárate-Campana vs Chivilcoy (en Belgrano)

19:00 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Regatas)

21:00 - San Nicolás vs La Plata (Regatas)

Fecha 2 - Jueves 5

10:30 - Mar del Plata vs Zárate-Campana (Somisa)

10:30 - Bahía Blanca vs La Plata (Regatas)

10:30 - San Nicolás vs Chivilcoy (Belgrano)

Fecha 3 - Jueves 5

19:00 - Chivilcoy vs La Plata (Regatas)

19:00 - Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Belgrano)

21.00 - San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano)

Viernes 6

19:00 - Partido por el 5º puesto (Regatas)

19:00 - Semifinal 1 (2ºA vs 1ºB) (Belgrano)

21:00 - Semifinal 2 (1ºA vs 2ºB) (Belgrano)

Sábado 7

19:00 - Partido por el 3º puesto (Belgrano)

21:00 - Final (Belgrano)