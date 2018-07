Se confirmó la lesión y Lugarini se perderá lo que resta del Mundial U17

La CABB confirmó que el alero rosarino Bautista Lugarini se perderá lo que resta del Mundial U17 de básquetbol que se celebra en Rosario y Santa Fe.

"Presenta una lesión por estrés en el escafoides tarciano del pie izquierdo y que por dicha lesión se descarta por el resto del torneo", sostiene el parte médico oficial sobre el capitán del equipo y actual jugador de Bahía Basket.

“Siento impotencia porque me dio bronca prepararme tanto tiempo para el torneo más importante y no poder jugar. Además, se le agrega que era en mi ciudad, con mi familia y mis amigos. Pero el grupo sigue intacto y van a seguir peleando hasta la última pelota. Me toca poner mis fichas desde donde estoy, voy a dar el máximo posible para que el equipo siga para adelante”, señaló Lugarini.

El alero jugó el primer partido con la Selección: derrota ante Francia por 82 a 50.

Allí, completó 5 puntos (1-3 t3, 1-1 t2), un recupero y una perdida en 9m37.

Ayer no fue de la partida ante Croacia, en la caída por 74 a 55 y, por lo antes mencionado, no podrá estar en el cierre del grupo D, mañana a las 20:30, ante Filipinas.