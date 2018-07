Bullrich: “El debate por el aborto me despertó una autocrítica”

Estuvo en Punta Alta por la celebración de su 120° aniversario, luego visitó junto al intendente Héctor Gay el parque eólico Corti y, antes de brindar una conferencia de prensa en la Municipalidad, el senador nacional Esteban Bullrich dialogó a solas con La Nueva..

Anticipando el debate en el Senado por la despenalización del aborto, que comenzará mañana, Bullrich sostuvo que su posición “no es ningún misterio”, ya que está “a favor de las dos vidas”, pero también reconoció que valora el debate porque “gracias a él me hago una autocrítica, que es que yo antes de esto no hacía nada para que no hubiera abortos”.

El legislador de Cambiemos hizo hincapié en la importancia de que pase lo que pase el 8 de agosto -–día de la votación de la ley--, es necesario que el Estado trabaje más en educación y prevención para que no haya embarazos no deseados, así como también manifestó que “tanto los que estamos en contra del aborto como muchos que están a favor, consideramos que no es una buena ley y que hay que cambiarle muchas cosas”.

Con respecto a la fuerte subida del dólar del último mes, Bullrich reconoció que “claramente estamos en un momento de vulnerabilidad, que va a durar un tiempo, sobre todo mientras no eliminemos el déficit fiscal, que es la principal causa de la inestabilidad de nuestra economía”.

“A eso le agregamos un contexto internacional complejo, con transformaciones profundas, cambios de Gobierno en algunos países e incertumbre. Debemos sostener esta política en términos de reducir el déficit para que se vea que tenemos razones para confiar. Claramente las turbulencias de fines de mayo y principios de junio van a generar unos meses de, por lo menos, un freno de la economía. El crecimiento no será el mismo que en el primer trimestre”.

Incentivar el blanqueo laboral

Según el exministro de Educación de la Nación, “los números todavía muestran un crecimiento del empleo, considerando todo tipo de trabajo, pero igualmente todavía tenemos más de tres millones de desempleados y cuatro millones con empleo precario o en negro, y eso lo tenemos que resolver”.

“Hemos presentado un proyecto en el Congreso, que esperemos que se trate este año, para trabajar sobre una reforma laboral que busca dar herramientas para crear empleo y sobre todo blanquear el que está en negro, lo que te permitiría bajar los costos laborales, ya que el Estado necesitaría recaudar menos porque recibiría cargas sociales de más gente”, analizó el senador.

“Estamos a disposición de la Justicia”

Consultado por la denuncia que pesa en contra suyo y de la diputada Graciela Ocaña, por la supuesta presentación de aportantes falsos para la campaña electoral de 2017, Bullrich Respondió que “lo que hicimos, como siempre lo hacemos, es dar el ejemplo y ser los primeros en ponerse a disposición de la Justicia”.

También hizo hincapié en que “la denuncia está planteada con respecto a una pequeña parte de las donaciones, 400.000 sobre los 80.000.000 de pesos de la campaña, y si bien la denuncia la ponen en nuestra cabeza, en realidad corresponde a todo el partido PRO, que también está poniendo todo a disposición de la investigación”. “Sabemos con qué claridad hemos trabajado siempre”, concluyó el senador.