Pigüé: sin definiciones aún por la carrera de Medicina

A pocas semanas del comienzo de las inscripciones para el ciclo 2019, aún no hay definiciones sobre el comienzo de una nueva comisión de la carrera de Medicina en la ciudad de Pigüé.

Al respecto, el rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier, reconoció hoy que la continuidad de la carrera corre por parte del análisis de una comisión conformada por representantes del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS y la UPSO, que hasta el momento no se ha expedid.

“Después de estas idas y vueltas, hasta que no haya una resolución no vamos a decir nada. Todo lo que podemos señalar es que la cuestión se está discutiendo y esperamos que la resolución salga pronto”, remarcó.

La carrera, con el aval y docentes de la UNS, y la colaboración y la infraestructura UPSO, comenzó a dictarse en 2017 en esta ciudad, con 16 alumnos; lo mismo ocurrió este año. Sin embargo, hace un par de meses el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pedro Silberman, había señalado a La Nueva. que existían posibilidades de que el año que viene no se abriera la cursada.

Particularmente, Silberman había dicho que si no mejoraban algunas condiciones, la UNS se estaba planteando muy seriamente no abrir el dictado de Medicina el año próximo en Pigüé. A partir de ahí había dos posibilidades: mudar la carrera a Coronel Suárez o cerrar la cursada.

Sí había aclarado que las dos comisiones que ya estaban cursando en Pigüé, finalizarían allí la carrera.

Desde Coronel Suárez

El secretario de Salud de Coronel Suárez, Rogelio Urízar, señaló hoy que en 2019 podría abrirse una sede de la carrera de Medicina en esta ciudad.

"No descartamos que el año próximo pueda abrirse una sede de la carrera en nuestra ciudad; es algo que venimos dialogando con la UNS”, dijo.

En ese sentido, recordó que desde hace unos meses, el Hospital Municipal Raúl Caccavo recibe a los estudiantes de enfermería y medicina, los cuales realizan recorridas en el nosocomio, acompañados por médicos locales.

Hace algunos meses, cuando se conoció que el dictado de Medicina en Pigüé corría peligro, el propio Urízar había señalado a La Nueva. que no era intención de este municipio "robarle la carrera a Pigüé".

Nueva licenciatura

Vigier llevó a cabo estas declaraciones hoy en Pigüé, durante la presentación de la licenciatura en Seguridad Pública, que podrá cursarse a partir de agosto próximo en la sede administrativa de la UPSO.

Esta carrera está orientada a cubrir una necesidad de capacitación de las fuerzas de seguridad, particularmente las del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque también lo pueden hacer graduados universitario de carreras afines o vinculadas a la seguridad pública.

Tiene dos años de duración y su título es otorgado por la UNS. Se aclaró que habrá horarios especiales, habida cuenta que la cursada está orientada particularmente a quienes trabajan actualmente en el área de Seguridad. Las inscripciones estarán abiertas del hasta el jueves 12, y desde el 1 al 17 de agosto.

“En la actualidad y en todos los ámbitos, a los integrantes de áreas de seguridad se les pide un título de grado para subir un escalafón; y eso significa crear ofertas educativas”, afirmó Vigier.

De la presentación también participaron el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, y Pamela Tolosa, decana del departamento de Derecho de la UNS. (Agencia Pigüé)