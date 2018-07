Posó con una jirafa muerta y causó indignación en las redes

Una mujer estadounidense cazó una jirafa en una reserva de Sudáfrica, posó con el cadáver del animal y causó polémica en las redes sociales.

"Una blanca salvaje americana que es en parte Neanderthal, viene a África y derriba una jirafa negra muy rara, cortesía de la estupidez de Sudáfrica. Su nombre es Tess Thompson Talley. Por favor comparte", dice la descripción de la cuenta de Twitter de Africland Post.

El mensaje fue publicado con las fotos de la cazadora festejando y sonriendo junto a su presa.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz