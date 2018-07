Primera victoria en Wimbledon para el bahiense Guido Pella

Trabajada y luchada victoria consiguó hoy el bahiense Guido Pella (82°) en su encuentro de primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada del circuito ATP.

Luego de batallar durante 3 horas y 8 minutos, el zurdo local pudo dar cuenta del australiano Jason Kubler (145°), jugador proveniente de la qualy, y así firmar su primera victoria en el césped del All England.

Tras dominar sin mayores complicaciones el primer parcial, y con algunas intermitencias el segundo (sacaba con ventaja de 4-2), Pella cedió en su turno de saque del décimo game del tercer set, permitiendo que Kubler descuente en el marcador (6-4).

No obstante ello, y a pesar de malograr la posibilidad de sellar la victoria con su servicio en el décimo juego, el bahiense lo cerró 7-3 en el tiebreak, para avanzar por primera vez en tres participaciones a la segunda rueda del certamen londinense.

Allí lo espera el croata Marin Cilic, actual N°5 del mundo, verdugo del japonés Yuichi Sugita, quien lo venció en la primera ronda del US Open 2015 (6-3, 7-6 y 7-6).

Debut y despedida para el Yaca

El correntino Leonardo Mayer (36°) no pudo emular a su compatriota Guido Pella e instalarse en la siguiente ronda de Wimbledon, ya que cayó ante el alemán Jan Lennard Struff (64°) por 6-3, 7-6, 6-7, 6-7 y 6-1.

Mañana, en tanto, harán sus participaciones los argentinos Juan Martín Del Potro (vs Peter Gojowczyk), Federico Del Bonis (vs Feliciano López), Diego Schwartzman (vs Mirza Bäsic) y Horacio Zeballos, quien protagonizará el duelo nacional ante Guido Andreozzi.