Los videos de un padre soltero que hizo un curso para peinar a su hija se hicieron virales en las redes sociales.

"Una divertida mezcla de pelo, humor parental y vida como padre soltero", dice la descripción de la página de Greg Wickherst.

"The Hair Dad" es un padre peinando a su hija que también deja otras enseñanzas.

"Hace cuatro años no tenía idea de cómo peinar a alguien. El cabello de Izzy, mi hija, estaba creciendo mucho y no quería que estuviese desprolija solo por tener un padre soltero", contó Wickherst a medios extranjeros.

"Trabajaba en un lugar donde se enseña cosmetología, así que pedí la ayuda de un estudiante para que me enseñe lo básico. Volví a casa y practiqué trenzas, rodetes y colas de caballo", explicó.

Y agregó: "Descubrí que peinarla era una gran manera de vincularnos. Yo practicaba mientras cantábamos, o hablábamos de nuestro día".

Izzy tiene 6 años y luce su cabellera con estilos más o menos elaborados, de acuerdo a la ocasión. Tal es el éxito de esta iniciativa que el último Día del Padre realizaron el primer "Día de los padres y las hijas con clase de peinados y fiesta de té". Además, el hombre comenzó a dar clases gratis en su comunidad para ayudar a otros papás.

"Quería también demostrar que ser padres no es ser perfectos, sino estar presentes. Al igual que un peinado, donde puede no ser simétrico o las hebillas pueden no combinar, cuando te equivocás como padre, en la mayoría de los casos se puede arreglar. Mientras más practiques, mejor serás", reflexionó.

En la actualidad tiene más de 990 mil reproducciones en su canal de videos y casi 16 mil seguidores en otra de sus cuentas en redes sociales. (TN y La Nueva.)