Cambios y beneficios en la secretaría de Turismo y Recreación de AEC

La secretaría de Turismo y Recreación de la Asociación Empleados de Comercio se renovó en beneficio de sus afiliados.

Así lo detalló Emiliano Fucci Pérez, secretario de la entidad, quien comentó los beneficios con los que cuenta el afiliado y el por qué del cambio.

"No fue una decisión per se, sino que fue una resolución de nuestro secretario general Miguel Aolita en base a un requerimiento presentado del Ministerio de Turismo para encuadrarnos a la Asociación de Empleados de Comercio dentro de lo que es el registro para entidades sin fines de lucro. Por eso es que el secretario general, consultándonos en el tema, decidimos hacer el cerramiento y dejar la oficina separada del resto de las funciones que tiene el gremio en la planta baja, haciendo una oficina en si misma con una entrada separada", abrió.

Fucci Pérez sostuvo que los beneficios que traen este cambio "son varios y de diversa índole".

"En primer lugar y lo más importante, es que nos permite encuadrarnos en dicha reglamentación y nos permite trabajar con una libertad absoluta. Además permite que haya una mejor atención al afiliado, algo que busca esta comisión directiva para darle a los socios la posibilidad de estar siendo atendida en una oficina con una infraestructura ideal para contarle cada uno de los beneficios que existen en esta secretaría", expresó.

Al mismo tiempo, el secretario anunció el viaje a Camboriú que los afiliados realizarán en septiembre próximo.

"Es algo que planeamos desde hace un tiempo y queríamos llegar a la mayor cantidad de afiliados que podamos, en el sentido de que sean socios que no hayan tenido la posibilidad anteriormente de disfrutar y conocer unas playas tan legendarias en cuanto a belleza y virginidad de sus costas, su fauna y su flora poder hacerlo de una manera abarcativa sobre todo lo que tiene para ofrecer esa zona del estado de Santa Catarina en Brasil", señaló.

El viaje tiene un régimen de media pensión e incluye todos los traslados a las diferentes excursiones, sin costo adicional.

"El hotel de Camboriú es de cuatro estrellas y los afiliados permanecerán allí durante cinco noches. Se hará con intermedia, tanto a la ida como a la vuelta, en las Termas de Federación Entre Ríos, que es un lugar para disfrutar y relajarse y muy linda para visitar. Allí incluye el traslado de ida y vuelta. Es un viaje de 8 noches y de 11 días y medio de duración total", detalló.

Fucci Pérez contó que "si bien no es el primero que se realiza a Brasil, ya que el año pasado visitamos las Cataratas del Iguazú, alojándonos en el sector brasileño, más precisamente en Foz Iguazú. Santa Catarina también se encuentra en el sur de Brasil, aunque un tanto más al norte".

En el viaje los afiliados podrán visitar las reconocidas ciudades de Florianópolis, Bomba, Bombinhas, Larangeiras e Isla de Porto Belho, como también las no tan conocidas pero no menos atractivas Playa Cuatro Islas, Delalagoina, Isla Campeche, Duna da Joaquina, Playa Mole y Canas Vieiras, entre otros lugares.

Por otro lado, el secretario comentó las posibilidades que tienen los afiliados de alojarse en los diferentes hoteles que cuenta la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios).

"Históricamente la AEC cuenta con los hoteles de la FAECYS, quien nos nuclea a nivel nacional, y se ofrecen el Gran Hotel Faecyt que está alojado en calle Tucumán 570, en Buenos Aires, el hotel Riviera en del Plata, el Hotel Uspallata en Mendoza, el hotel Bella Vista en Villa Carlos Paz y la Hostería Lonqui May en Bariloche. Además hay otra listado de hoteles que tiene contratado la FAECYT en los cuales el afiliado tiene algún descuento. Para acceder a ellos, el afiliado debe acercarse a la nueva oficina de la secretaría ubicada en Rodríguez 60 con su carnet de afiliado y su último recibo de sueldo, para realizar desde allí la solicitud de reserva corroborando que haya lugar para la cantidad de días y la fecha que requiera", mencionó.

"Además, el afiliado cuenta con convenios realizados desde la secretaría de Turismo, con un Apart Hotel ubicado en pleno centro de Monte Hermoso, también con las Termas de Médanos y próximamente estaremos cerrando un convenio con un complejo ubicado en Sierra de la Ventana", agregó.

"En el caso puntual de las Termas de Médanos, el afiliado se acerca a la secretaría y con el recibo de sueldo y le carnet, retira un voucher que completamos aquí mismo y se le otorga un descuento de un 20 por ciento para el y todo su grupo familiar", cerró Fucci Pérez.

Profesionalización en ventas

La Asociación Empleados de Comercio continúa apostando a la capacitación de los empleados mercantiles. Entre las diferentes propuestas que el gremio ofrece en educación, este año permanece vigente la alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Nacional y la Corporación, Comercio, Industria y Servicios de la ciudad, para la realización de la Diplomatura en Ventas y Negociación.

Por medio de este acuerdo, el gremio les da a sus afiliados directos la posibilidad de acceder a un descuento del 50 por ciento en el valor de la diplomatura, facilitando a los empleados mercantiles esta oportunidad de profesionalizarse en ventas.

Tras 6 ediciones suma cerca de un centenar de diplomados, siendo entre un 40 y 50 por ciento afiliados al gremio. Es una diplomatura útil y con materias necesarias para el buen desempeño en la vida comercial. El programa de estudio incluye conocimientos centrales en ventas y negociación, y conocimientos estratégicos, orientados a la comercialización, economía básica, matemática financiera, legislación, contabilidad, e informática básica.

La diplomatura tiene una duración de 8 meses con un corte entre diciembre y marzo. Este año comenzará el viernes 3 de agosto y finalizará el 2 de agosto de 2019. Se cursa dos veces por semana de 13:30 a 15:30hs. Los jueves la clase se dicta en la UTN de calle 11 de abril 461, y los viernes en instalaciones de la CCIS, en Alsina 19.

Aquellos afiliados que quieran inscribirse pueden dirigirse a la sede gremial, en Rodríguez 60, donde deben presentar su carnet de socio y el último recibo de sueldo. Luego la inscripción definitiva se realiza en la UTN ubicada en Montevideo 340, en el Centro de Extensión Universitaria Tecnológica, de lunes a viernes de 8 a 20hs.Teléfonos: 0291-4557109 / 4523099.

Entrega de diplomas

Actualmente, hay un grupo de alumnos que están prontos a finalizar la diplomatura iniciada en 2017. Posteriormente, el miércoles 29 de agosto a partir de las 19hs. se hará el acto donde van a recibir los diplomas correspondientes, en instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de 11 de abril 461.