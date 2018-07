40 años de la Escuela Laboral N° 1: Trabajo, inclusión y solidaridad

Julio Leguizamón Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca nos cuenta como viven este importante aniversario y la seriedad con que lo toman.

Se cumplieron 40 años de creación de la Escuela Laboral N° 1 y es nuestro compromiso, desearles lo mejor. Llevamos ya 15 años de ser padrinos y si bien desde antes de asumir esta conducción ya lo éramos, hicimos grandes esfuerzos para acompañarlos y brindarnos plenamente a este trabajo duro que llevan adelante los responsables directos.

La fiesta por los 40 años, que hicieron en nuestro predio de General Cerri, ha sido un éxito no solo por las presencias, también por la calidez de su desarrollo, en ella dejamos claro que el SPIQPyA siempre estará presente como padrinos y amigos.

Somos conscientes que cubrimos aspectos que deberían estar resueltos por el estado. Pero sin dejar de ver esto ponemos por delante las necesidades pendientes de estos cientos de chicos y chicas que con distintos grados de discapacidad luchan incansablemente para poder incluirse plenamente.

Lograr un oficio, educarlos y ayudar a que se relacionen plenamente en una sociedad difícil, es una tarea de grandes dimensiones.

Para nosotros ser padrinos, activamente presentes, es un desafío que tomamos seriamente y aspiramos a continuarlo cada vez mejor.

Decimos sin cansarnos, que el sindicalismo es solidaridad, es compañerismo y fue creado para que los más débiles se hagan fuertes, frente a los atropellos de los poderosos. Reivindicar nuestra institución se hace todos los días con hechos concretos. Estar presentes en el 40 aniversario de esta escuela, resaltando a las personas que hacen posible esto, como Enrique Lucarelli que encabeza a un conjunto, muy esforzado y capacitado de maestros, profesores y técnicos, es nada más y nada menos que un enorme orgullo.

La placa que Alfredo Brest les entregó en su fiesta, en nombre de todos nuestros afiliados y el mío propio, es una muestra de nuestro enorme agradecimiento a su trabajo diario, que ellos enaltecen, entregando todo por cada uno de los chicos.

Los protagonistas cuentan

El Centro de Formación Laboral Nº1, tiene sus orígenes, hace 40 años, en un grupo de padres y docentes preocupados por el futuro de los alumnos especiales egresados. Entre las numerosas dificultades contaban con adolescentes sin preparación para la inserción laboral y empleadores que no aceptaban la discapacidad. Por estos motivos se nuclearon en una Asociación para la creación de la Escuela de Capacitación Laboral.

Asisten a esta institución, cerca de 200 jóvenes y adolescentes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad (intelectual, sensorial, neuromotor, psiquiátrica), los cuales están distribuidos en los diferentes talleres: Servicios, Peluquería, Carpintería, Compostura del calzado, Mecánica, Herrería, Costura, Armado, Huerta y Granja, que se dictan en ambos turnos: mañana y tarde. También reciben apoyo desde lo pedagógico en cada taller y cerca de 60 jóvenes concurren a contra turno para asistir a la nueva propuesta de la Modalidad: Centro de Formación Integral.

El Centro de Formación Integral N° 1 garantiza el máximo nivel de oportunidades a todos los jóvenes con discapacidad que ingresan, propiciando la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, hacia el logro de la inserción socio laboral.

Partiendo de la Ley Provincial de Educación, que propone la obligatoriedad de la educación secundaria para los sujetos con discapacidad, nuestra institución organizó nuevos espacios, trayectos y recorridos escolares de acuerdo a las competencias y necesidades de cada uno de nuestros estudiantes.

Alfredo Brest al entregar la placa de reconocimiento planteó: “Queremos hacerle entrega a Quique (Enrique Lucarelli) de esta placa de reconocimiento, a quienes han trabajado mucho y con los que estuvimos muy de cerca todo este tiempo, brindándole de nuestra parte lo mejor que podemos. Agradecer todo esto y valorar su gestión permanente, augurando que las personas que van a seguir con todo esto, luego de tu jubilación y que son las que están a tu lado, van a mantener esta misma actitud de dar todo por estos chicos que tanto se lo mecen.”

Quieren estar

Enrique Lucarelli nos habla de la escuela y cuenta que: Es una referencia para muchas cosas. En Bahía Blanca siempre estuvo bien considerada, también a nivel Provincial, durante muchos años hemos sido partícipes de muchas resoluciones, de todo lo que fue la transformación de la Educación Especial, participábamos directamente a nivel central de las nuevas directivas y las nuevas resoluciones que se tomaban. Y es así que paso a paso, dándonos a conocer, con una impronta grande, haciendo muchas actividades, saliendo de la Escuela a otras Escuelas, a la Comunidad, a muchos lugares, es que la escuela tiene esta mirada ahora de ser una escuela que mucha gente quiere que sus hijos estén. Siempre con la firmeza en que lo importante acá son los chicos. La Escuela, en sí como escuela, es un cascarón, es un edificio.

La Escuela en realidad son los alumnos y los docentes que la componen. Así que cuando yo hablo de Escuela, me estoy refiriendo a ellos. En la parte edilicia, por ahí no es el lugar adecuado para los chicos, pero es lo que tenemos en este momento, esperando a que nos construyan nuestra sede propia. Pero seguimos con la actividad, esto no tiene que parar nada, los chicos están ahora, son el presente, no son ni el futuro ni el pasado. Son el presente porque para ellos trabajamos, para ellos hacemos las cosas y para ellos tenemos que procurar que las cosas salgan bien.

El SPIQPYA, apadrina nuestro Centro y son de estos padrinos presentes, que año tras año acompañan a nuestros jóvenes. Porque cuando los necesitamos, siempre están, cuando no los necesitamos preguntan que precisamos.

Nos acompañan para casi todos los proyectos y lo más importante con la presencia en los momentos importantes de la vida de la escuela. Que sean los afiliados trabajadores padrinos de jóvenes con discapacidad que se preparan para el mundo del trabajo, es lo mejor que nos pasó en estos 40 años de vida, porque saben de qué hablamos cuando planteamos necesidades de máquinas y herramientas, porque saben con quién tenemos que hablar cuando buscamos lugares para incluir laboralmente a nuestros alumnos y fundamentalmente saben que solos no se puede y ahí están ellos. Han cumplido con creces y hay que sacarse el sombrero, de todas las cosas que hacen y van a seguir haciendo por nuestros alumnos, que de eso se trata, trabajar para ellos y con ellos.

Julio Leguizamon y la comisión directiva toda, hacen honor a este padrinazgo y estamos profundamente agradecidos.

Ya con la jubilación en mano, Enrique reflexiona: Uno la verdad que se fue haciendo a todo esto. Cuando comencé a trabajar en el año ’81 en Educación Especial, era muy poco lo que yo sabía. La verdad que tuve la gran suerte de poder rodearme de mucha gente que sabía mucho y después el tiempo me fue armando y me fue haciendo. Y los propios chicos fueron los que marcaron el camino de lo que teníamos que hacer. Ellos nos mandaban que era lo que necesitaban, y siempre aportando un poquito más, apoyando un poquito más a lo que ellos necesiten. Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo, para eso se me pagaba, y depende de uno si lo hace bien o lo hace mal. Pero con la satisfacción de hacer muchas cosas, de haber cumplido con algunos objetivos que me había tomado cuando asumí como Director de la Escuela. Y con la certeza de que hay muchísimas cosas más para hacer y que no voy a dejar de hacer. Fuera de lo que es el sistema educativo, voy a seguir trabajando para y por nuestros chicos, que esa es la idea.