"Yo le pregunté si la habían amenazado y ella lo negó", reveló el hermano de Aída Caballín

Luis Caballín, hermano de la mujer que el martes apareció asesinada en un descampado en Ayacucho al 7.500, contó esta mañana que su hermana nunca dijo que estaba amenazada y siempre negaba "todo" sobre sus actividades y hasta sobre donde vivía.

"Yo le pregunté si la habían amenazado y ella siempre lo negaba", reveló el hombre a LU2 a 2 días del homicidio y en la víspera de una marcha autoconvocada a las 10 frente a la Municipalidad para pedir justicia por los últimos hechos de violencia en Bahía.

"Todavía no caímos, nunca esperamos algo así", agregó el hombre y confirmó lo que había trascendido durante la investigación que la familia no conocía el domicilio de Aída, porque a ellos les había dicho otra dirección.

"No sospechamos de nadie, no conocemos su entorno", dijo y explicó que ella negaba cuando le consultaban si se dedicaba a la prostitución y que "si bien descubrimos hace un tiempo que andaba en eso, no la pudimos sacar del círculo".

"Nunca dio el brazo a torcer, nos juró que no iba a volver a hacerlo", lamentó y contó que la última vez que habló con su hermana fue el Día del Padre, cuando ella fue a comer a su casa en General Cerri.

Luis apuntó a la pérdida de su sobrino hace 5 años como el "detonante" de los acontecimientos que se dieron después con su hermana y de su estado de ánimo.

Por último, el hombre pidió justicia y que "se encuentre al culpable" antes de agradecer la actitud que tuvieron con él y su familia las autoridades.