Joaquín Tuero: "Esto es un sueño de todos los chicos que somos del club"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Trabajo, paciencia, confianza, un par de refuerzos de jerarquía y sobre todo, mucho amor por la camiseta, terminó siendo una combinación perfecta para Sportivo Bahiense, que anoche se adueñó del primer tramo en el básquetbol local de segunda división.

El tricolor venció a Los Andes, en suplementario, por 105 a 99 y cerró las finales por 3-1.

En ese sentido, se garantizó jugar a fin de año una final extra -a un partido y en cancha neutral- por el regreso a Primera. Claro, de repetir en el segundo tramo, Sportivo logrará directamente el campeonato y el ascenso.

"Estamos haciendo un esfuerzo grande, somos todos chicos que amamos la camiseta y gente nueva que se acopló bien y formamos un gran equipo", contó Joaquín Tuero en medio de los festejos.

El encuentro tuvo una particularidad: comenzó en cancha de Estrella, tal como estaba estipulado; aunque la humedad no permitió un normal desarrollo y tras el 2ºC, y de común acuerdo, se decidió trasladar el mismo al Antonio Palma del club Napostá.

En el Luis Álvarez, el que hizo pie fue el conjunto puntaltense.

Primero buscó jugar interior con Barba y lo logró. Más tarde, añadió una seguidilla de triples a su repertorio (totalizó 4-6 t3 en el 1ºC), logrando escapar 6-14, 8-17 y 15-21.

Mientras que el elenco de Gustavo Candia tuvo un protagonista excluyente: Nahuel Rizzo.

El ala-centro se despachó con 20 puntos en la primera mitad, anotando 2-4 t3, 5-5 t2 y 4-4 t1.

Su destreza, más acciones individuales de Maranguello, posibilitaron que Sportivo se arrime a un tanto en cuatro ocasiones: 28-29, 30-31, 32-33 y 35-36.

"Tenemos una rotación larga. Hoy (por ayer) me saco el sombrero con Julián Gutt que venía hasta de no estar en el equipo y jugó un partidazo, demostró su amor por la camiseta y que no le pesó la responsabilidad. Tuvimos variantes en todos los lugares de la cancha. Los últimos partidos nos sobre marcaron a Gustavo Maranguello, que es un jugador de otro nivel, y ahí salimos todos con el hacha en la mano (sic) a demostrar que somos un equipo y que podemos superar adversidades", añadió Tuero.

Justamente, fue Gutt -ya en cancha de Napostá- quien se salió del libreto en el 3ºC (sumó 14 de sus 17 tantos, con 3-4 t3 y 2-2 t2), manteniendo al tricolor a la expectativa, aunque siempre debajo en el marcador y hasta con 10 tantos de desventaja (57-67 a 4m26 del final del cuarto).

Entre Gastón Chaves y Agalupe se encargaron de sostener a un Los Andes que no contó con Augusto Ríos (esguince) ni con Braian Baier (de viaje).

No obstante, una acción que derivó en falta antideportiva de Juan Pablo Coronel a Gutt modificó el panorama, porque Sportivo la aprovechó para pasar al frente por primera vez en la noche (86-85 a 2m36) con un doble largo de Tuero.

"Ellos salieron a matar o morir el otro día (en el tercer juego), porque no le quedaban más vidas. Hicimos un buen primer tiempo pero después a ellos les salió bien la jugada y en confianza no lo supimos cerrar. Hoy, yendo de atrás, hicimos un buen papel y tenemos el resultado que nos merecemos", señaló el base.

Desde allí y hasta el final, fue pelota a pelota.

Asnaghi le dio tranquilidad al tricolor a 20s (92-90); pero tras el minuto, respondió Barba (92-92).

Con 9s por delante, el propio Asnaghi no pudo reponer de costado, por lo que la última bola del tiempo regular fue de Los Andes. Chaves intentó un lanzamiento en penetración y falló. Suplementario.

En el tiempo extra, el conjunto bahiense comenzó mejor, atacando a Agalupe (con cuatro faltas personales) vía Santarelli.

Luego, una típica conversión de Goenaga pareció letal (99-94 a 2m29), pero Los Andes estiró la agonía con triple de Sella y libres de Sacomani: 99-99 a 1m46.

Sin embargo, hasta ahí llegó la producción puntaltense.

Porque en lo sucesivo, Sportivo se cerró bien atrás, bloqueó ante cada intento rival y fue estirando la ventaja con reiterados viajes a la línea.

El último, con 2-2 de Tuero, sirvió para sellar la victoria y colocar al tricolor a un partido del ascenso a Primera.

"El segundo semestre lo tenemos que jugar de la misma manera. Sabemos que vamos a salir a defender esta camiseta para dejarla lo más alto posible. Esto es un sueño de todos los chicos que somos del club y queremos que no se termine", completó Tuero.

Esta es la síntesis

Sportivo Bahiense (105): J. Tuero 17, Y. Asnaghi 5, L. Santarelli 9, G. Maranguello 14, N. Rizzo 28 (FI); F. Goenaga 9, M. García 6, J. Gutt 17 y F. Sastre 0. DT: Gustavo Candia.

Los Andes (99): I. Sella 15, B. Sacomani 16, G. Canella 8, D. Agalupe 25, S. Barba 19 (FI); G. Chaves 11, D. Ezcurra 0 y J. P. Coronel 5. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: 23-27, 46-50 y 71-74.

Tiempo regular: 92-92.

Tiros libres: Sportivo, 18-27 y Los Andes, 27-29.

Cinco faltas: Rizzo (SB) y Agalupe (LA).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Javier Sánchez y Emanuel Sánchez.

Estadios: Luis Álvarez y Antonio Palma.

Serie: Sportivo Bahiense, 3-1.