Se pidió el día en la fábrica para jugar ante River

Un jugador de Central Norte de Salta se pidió el día en la fábrica para poder jugar ante River, el club de sus amores, por los 32vos de final de la Copa Argentina.

Se trata de Flavio Guanca, de 31 años.

Central Norte lo contrató especialmente para ese partido: "Nunca es tarde para lo que uno se propone".

"El fútbol es lo más lindo, no tiene resultados. Tenemos que ser inteligentes a la hora de jugar. Sabemos que es River y que son profesionales, pero todo puede pasar", dijo en diálogo con TN.

"¿Si tengo que pedir una camiseta? Me gustaría quedarme con la de Leo Ponzio", contó el también mediocampista central.

La sorpresa

Flavio recibió el llamado de Ramón Apaza, técnico de Central Norte, que eliminó a Pellegrini de Salta y a Sol de América de Formosa.

Justamente desde Pellegrini arribó Guanca, aunque no disputó el duelo entre sí por la fase eliminatoria de la Copa Argentina ya que estaba de refuerzo en Massalin & Celasco de Rosario de Lerma para el Federal C.

"El Turco Apaza me conocía de hace mucho, me habló y me dijo que me quería por mis características de correr y meter. Cuando me preguntó si me interesaba porque él me necesitaba, obvio que le dije que sí. Fue todo muy imprevisto, nunca me imaginé jugar con River. Me sorprendí cuando me llamó", explicó Flavio.

"Quise dar el salto para vivir del fútbol, lo que soñaba de chico, pero acá en el interior es muy difícil. En todo esto juega mucho el sacrificio, el esfuerzo y las ganas, por eso nunca lo dejé. Y ahora se me cumple un sueño, porque además soy hincha de River", dijo el mediocampista.

Cuándo y dónde

El partido entre el equipo de Marcelo Gallardo y Central Norte se jugará el domingo, desde las 18, en la cancha de Colón de Santa Fe. (TN, La Nación y La Nueva.)