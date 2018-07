Los separaron al nacer por un experimento, se conocieron 19 años más tarde y uno se suicidó

Los trillizos Robert, David y Eddy fueron separados al nacer por un experimento científico y 19 años más tarde se conocieron por casualidad.

Pero la historia no tuvo un final feliz: uno de ellos terminó suicidándose.

Los trillizos nacieron una noche de verano de 1961, en los suburbios de Nueva York, pero no supieron de la existencia de sus hermanos hasta mucho tiempo después, cuando ya habían cumplido los 19.

Los hermanos descubrieron que los habían separado para llevar a cabo un experimento social secreto. La increíble historia se convirtió en el documental Tres desconocidos idénticos, que actualmente está en cartelera en Estados Unidos.

El encuentro

Robert Shafran asistió a su primer día de clases en la universidad y sus compañeros lo confundieron con otro alumno, Eddy Galland. Le dijeron que eran idénticos e insistieron tanto que lo terminó conociendo.

"Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad", contó Robert a la BBC.

David Kellman, por su parte, leyó en un diario la historia del encuentro de dos hermanos y también se reconoció en esas miradas.

"Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa", contó Kellmann.

Los trillizos se volvieron sensación y hasta actuaron en una película con Madonna. Poco después se enteraron cómo y por qué habían sido separados. Luego de varias investigaciones, supieron que los habían elegido para ser partícipes de un experimento desarrollado entre la agencia de adopciones Louise Wise y el organismo Child Development Center.

El objetivo era investigar de qué manera influyen la genética y la crianza cuando los niños crecen en ambientes socioeconómicos distintos.

El psicólogo austriaco Peter Neubauer estuvo al frente de los estudios, cuyos resultados están en los archivos de la Universidad de Yale, con acceso restringido hasta 2065.

Los hermanos calificaron al estudio como "cruel" y "nazi" y Eddy, uno de ellos, terminó suicidándose en la década del 90.

"No se por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos", dijeron Robert y David en el documental. (TN y La Nueva.)