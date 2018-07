Video: su jefe le regaló su auto tras caminar 30 kilómetros para llegar a su primer día de trabajo

Un joven estudiante recibió su premio al esfuerzo después de caminar más de 30 kilómetros para llegar a su primer día de trabajo después de que se le rompiera el auto.

El hecho se dio en Estados Unidos cuando la noticia se viralizó y llegó al dueño de una empresa de mudanzas que lo fue a buscar y le regaló su camioneta.

La historia, según cuenta Clarín, la contó la dueña de la casa donde se tenía que hacer la mudanza.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP