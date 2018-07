El día que Emanuel Ginóbili descubrió a Manu Ginóbili

“Estoy más nervioso que en una final. No me pregunten por qué. He estado delante de mucha gente, de muchas cámaras y delante de mi familia, pero es distinto”, confesó Emanuel Ginóbili.

Estaba en su segunda casa, ubicada en Salta 28.

Era 18 de julio de 2003, venía de ser campeón con los Spurs en la NBA y su gente, la que lo vio crecer, decidió que el gimnasio de Bahiense del Norte llevara su nombre.

“Tengo 25 años, casi 26, el estadio de la cancha que fue tu casa toda la vida lleva tu nombre, toda la gente conocida que estoy viendo acá... ¡Estoy emocionado, en serio!”, pudo decir Manu, antes de que lo corten los aplausos.

En un emotivo acto y observando la gigantografía con su imagen y su nombre, Emanuel hizo fuerza por no quebrarse.

“Realmente soy un elegido. Me salió todo muy bien en mi carrera, pero... Qué sé yo... Uno nunca sabe si merece todo eso”, dijo.

Y mucho tuvo que ver en su recorrido otro Ginóbili.

“Este club siempre fue lo más importante para toda la familia, más allá de lo que es la familia en sí. Tendría que llevar el nombre de mi Viejo, no el mío”, opinó.

Completamente sensibilizado y con la voz entrecortada, Manu insistió con Yuyo, su padre.

“Yo le agradezco a él por todo el amor que... -se quebró y se le escapó alguna lágrima-... Por todo el amor que nos enseñó a tener por estas instalaciones”.

En el Teatro

Previamente, Manu dio una charla en el Teatro Municipal y después salió al balcón para saludar a los muchos bahienses que siguieron por pantalla gigante, desde afuera, lo que decía.

Y un gran cartel de presentación colgaba en lo alto del lugar histórico que la ciudad eligió para recibir a los grandes: Bienvenido Manu...! A tu familia, a tu club a tu barrio, a tu ciudad, a tu gente... Bahía Blanca, Capital del Básquet.

Los hombres pasan, las instituciones quedan... Bahiense del Norte será sinónimo, por siempre, de Manu Ginóbili.