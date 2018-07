Ya sin Leonard y Green, Gregg Popovich habló de Emanuel Ginóbili

Tal como se estimaba, San Antonio Spurs, el equipo de la NBA en el que milita Emanuel Ginóbili, terminó de desprenderse de su última figura: Kawhi Leonard.

Luego de una temporada alborotada, el alero fue enviado, junto al escolta Danny Green, a Toronto Raptors.

A cambio, las "espuelas" recibieron al perimetral DeMar DeRozan, el pivot austríaco Jakob Poeltl y una selección de primera ronda del Draft de 2019.

Apenas unas horas después de que ambas franquicias confirmaran el intercambio, Gregg Popovich habló con los medios y llamó a Leonard un "gran compañero de equipo".

"Kawhi se comportó maravillosamente mientras estuvo aquí", dijo el entrenador de los Spurs. "Nos ayudó a ganar un quinto campeonato. Como dije, era un gran trabajador todo el tiempo y le deseamos lo mejor", añadió Popovich en rueda de prensa.

Leonard, MVP de las finales de la NBA de 2014, jugó solo nueve partidos la temporada pasada, tras perderse los primeros 27 por una lesión en el cuádriceps derecho, y luego sufrir otra dolencia en el hombro izquierdo.

Sin Leonard, Green ni Tony Parker, traspasado a Charlotte Hornets, la NBA y todo San Antonio aguarda por la decisión de Emanuel Ginóbili.

Ante la consulta, Popovich respondió: "Manu está cazando osos en el noroeste".

Puntualmente, Manu está -o estuvo- en Seattle, de vacaciones.

¿Seguirá jugando?

