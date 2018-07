Villa Iris se moviliza para repudiar la presencia de Ravainera

Villa Iris está que arde por la presencia de Gustavo "Lagarto" Ravainera en el pueblo. Esta pacífica comunidad del distrito de Puan no quiere allí al único condenado por el doble crimen de Horacio Iglesia y María Victoria Chiaradía, quien tiene prisión perpetua y se instaló en casa de su hermana tras obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, por cuestiones de salud.

Los vecinos repudian su presencia y aseguran que desde su llegada no están tranquilos, ya que el condenado reside a metros de un jardín y de una escuela.

Por este motivo se autoconvocaron para esta tarde, a las 17 y para mañana a las 14, en la ex terminal, donde planean manifestar su descontento y repudio a la actual situación que les toca vivir.

En las redes sociales, las publicaciones claman por el "destierro de este asesino".

Además, están juntando firmas para elevar un petitorio al Concejo Deliberante a fin de que sus representantes lo presenten ante la Justicia.

"La única forma de que lo destierren es movilizarnos todos juntos. Mostrarnos de pie y unidos, en contra de la presencia de este ASESINO foráneo. NO TEMAN súmense a las movilizaciones", convocaba el vecino Diego Knell desde Facebook.

"Con la ayuda de los medios que hacen público nuestro malestar y con la presión de las familias de las víctimas podemos presionar al juez para que cambien una decisión que desde el principio está mal tomada y ejecutada. Ya hay demasiada psicosis entre la gente como para publicar, comentar o opinar deliberadamente. Una vez más NO TEMAS, SUMATE A LAS DOS MARCHAS PACIFISTAS", publicó.

Otro vecino se expresó: "No queremos un asesino en el pueblo que mató a dos inocentes jovencitos. Tendría que morir el la cárcel como la mayoría de este tipo de gente indeseable".

El caso

El doble crimen de los jóvenes de 19 años fue registrado el 27 de agosto de 2000 y sus cuerpos fueron hallados el 4 de septiembre siguiente, en un monte de cipreses de la zona de San Eloy, en Coronel Suárez.

Gustavo Javier Ravainera (49 años) fue condenado a reclusión perpetua por el doble homicidio, el 3 de diciembre de 2009 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 luego de considerarlo reincidente por haber recibido una condena anterior, en la que había sido sentenciado por los delitos de estafas reiteradas, producto de adquirir, entre el 5 y el 14 de octubre de 1999, un camión, una camioneta y una moto, con cheques sin fondos.

En aquella ocasión, el juez Raúl Guillermo López Camelo, quien votó en primer término y contó con la adhesión de sus colegas Alejandro Salvador Cantaro y Gabriel Luis Rojas, se manifestó convencido de que "El Lagarto" Ravainera fue el ejecutor de los disparos que terminaron con la vida de los chicos, y reconoció que "tal vez el detonante de las muertes nunca lo sepamos".

Ravainera fue el único condenado de los tres acusados por el doble homicidio, ya que el Tribunal entendió que la endeblez de las pruebas reunidas contra Gustavo Enrique Aguilar (45, al momento del fallo) y Héctor Hugo Fernández (44) originó una duda que por imperio legal debió favorecerlos, concluyendo en la absolución de ambos. Roberto Chiaradia dice que “no sé porqué toman esta medida” que beneficia a Ravainera, “siendo que este hombre tenía una condena firme”.

El doctor Claudio Brun, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, fue quien dictó la resolución y aseguró que “yo le vengo rechazando cuatro o cinco prisiones domiciliarias. No es la primera vez que fue solicitada, pero en ese marco de pedidos que me hizo se le ha detectado un cáncer pulmonar en estado avanzado y los informes de seis médicos indican que el ámbito carcelario, de encierro, no es propicio para el estado tan avanzado de la enfermedad. Está en la etapa terminal, esas son las palabras que han utilizado”.

El padre de Victoria Chiaradía expresó su disconformidad con esta actuación: "No debería salir de la cárcel hasta que se muera".