Monte Hermoso: profundo dolor por el fallecimiento de Alberto (Pirucho) Abraham

Hondo pesar ha causado en la comunidad montehermoseña en particular, y de la región en general, el fallecimiento de Alberto José (Pirucho) Abraham, a la edad de 75 años.

Abraham, un referente del Partido Justicialista, llegó a ser jefe comunal del partido de Monte Hermoso entre los años 1987 y 1993, además de diputado provincial en el período siguiente. Hasta último momento, luchó contra una cruel enfermedad.

"Hoy, toda la familia justicialista de Monte Hermoso atraviesa un profundo duelo y desea hacer llegar su abrazo y acompañamiento a su señora, hijos, nietos y demás familiares, en este doloroso momento para un gran amigo y un leal peronista", comunicó el PJ local.

"¡Hasta siempre compañero Pirucho! Un fuerte abrazo peronista para la eternidad!", se añadió.

Abraham fue quien lanzó a la actividad política a posteriores referentes montehermoseños, como los exintendentes Marcelo Di Pascuale y Alejandro Dichiara, y el actual jefe comunal Marcos Fernández.

En uno de los tantos homenajes, el 10 de abril de 2013 se dispuso —por ordenanza— el nombre Alberto José Abraham al barrio de 40 viviendas sociales del Plan Federal. "Quiero agradecer sinceramente este gesto. Es un reconocimiento no solo a mi persona, sino a todos aquellos que me han acompañado y a aquellos que todavía están y siguen trabajando para nuestro pueblo y nuestra gente", sostuvo entonces Abraham.

Asueto

La noticia golpeó de tal manera al balneario, que la comuna montehermoseña decretó duelo y asueto para mañana, de 10 a 14.

"Resulta menester expresar nuestro reconocimiento a quien en vida, inspirado por su calidad de habitante y amigo de su sentido pueblo de Monte Hermoso, no soslayó ninguno de los proyectos, obras y decisiones que posibilitaran nuestro crecimiento como Ciudad Turística de relevancia nacional", señala el comunicado municipal.

"Alberto José Abraham fue impulsor y gestor de un anhelo que mantuvo a Monte Hermoso durante muchos años, con la creación del Casino, el Hospital Municipal, la guardería infantil Evita, el desarrollo de complejos turísticos y gestor de la obra de gas natural, entre otras cosas", se agrega.

Dichiara: “Fue un visionario y mi padre político”

El exintendente y exlegislador Alejandro Dichiara, uno de los actuales referentes del justicialismo en Monte Hermoso, recordó a Abraham como su padre político y como una persona que siempre le dio mucha participación a la juventud en la política.



Abraham y Dichiara, juntos en un acto partidario.

“Llegué al peronismo de su mano en 1985. Fue nuestro conductor: nos dio lugar en el municipio a mí como director de Turismo, a Marcos Fernández como director de Obras Públicas y a Marcelo Di Pascuale como titular del área de Prensa. Me permitió crecer; era un hombre muy generoso políticamente”, recordó emocionado.

Además, resaltó que siempre se lo referenció como “buena gente y buena persona”.

“Fue un visionario y mi padre político. Mi carrera fue forjada por todo lo que me inculcó, ya que siempre me guió y me enseñó a transitar este camino, y por ello siempre le voy a estar agradecido. Siempre que cantemos la Marcha Peronista en Monte Hermoso, seguramente a todos se nos va a caer una lágrima”, finalizó.