La muerte de su hijo, la depresión y la soledad: la dura historia de vida de Aída Caballín

“Vivía por la honra de su hijo, trataba de sobrevivir y no veía la hora de irse con él”

Una prima de Aída Rosa Caballín, la mujer que fue asesinada con una soga y dejada tirada en un descampado de Bahía, le contó a La Nueva. sobre la dura historia de vida.

Aída tenía un hijo de 5 años que falleció hace más de 4 por una enfermedad. Nunca lo pudo superar y quedó sola.

“Haber perdido a su hijo como lo perdió después de lucharla como la luchó no tiene nombre”, detalló la prima.

Era una mujer muy cerrada y no contaba mucho de su vida. Un ejemplo de ello fue que la familia se enteró de que estaba embarazada recién a los 7 meses.

“Hace mucho que no la veía, casi un año. Solo me la crucé el año pasado en el centro que charlamos dos palabras y me contó que estaba estudiando auxiliar de acompañante terapéutico”, describió.

La prima, que todavía no puede creer lo que le pasó al igual que su familia, dijo que Aída tenía una depresión muy grande por el fallecimiento de su hijo y que había intentado suicidarse 2 veces.

“Sabíamos que vivía con una amiga o eso creíamos todos porque ahora nos enteramos que estaba sola. Y nos vamos encontrando con cosas que no sabíamos. No caigo todavía”, señaló.

Aída era una mujer trabajadora.

“Muchos pueden juzgarla pero no saben la vida que ella llevaba y nadie le da el derecho de que la hayan matado como a un perro”, cerró.