Pity Álvarez se quedó sin abogado: "No puede firmar un papel"

El abogado de Pity Álvarez renunció como defensor del cantante detenido acusado de matar a un hombre de 4 tiros.

Sebastián Queijeiro estuvo más de 4 años con el músico y señaló que ahora lo va a reemplazar un defensor oficial.

El letrado dijo que la situación y estado de Pity es “deplorable” tras visitarlo en el hospital Penitenciario.

"En el estado en el que está no puede firmar ningún papel, no está en condiciones", explicó y afirmó que así no puede seguir con su trabajo. (minutouno.com)