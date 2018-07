Lionel Scaloni y Pablo Aimar, la nueva dupla técnica albiceleste sub 20

Tras varios días de negociaciones y especulaciones, finalmente se dio a conocer quienes serán los encargados de dirigir al seleccionado argentino sub 20.

Jorge Miadosqui, secretario de selecciones nacionales, confirmó hoy a Lionel Scaloni y a Pablo Aimar como la nueva dupla técnica que se encargará del combinado formativo.

El primer desafío de los ex jugadores, reemplazantes de Sebastián Beccacece, será el torneo de L'Acudia en Valencia (España), el cual se iniciará el próximo 28 de julio.

Tanto Scaloni como Aimar, campeones del mundo sub 20 en el Mundial de Malasia 1997 dirigido por José Pekerman, vienen con experiencia albiceleste. El primero viene de ser colaborador en Rusia 2018, mientras que el ex River es el actual entrenador Sub 17.

Complicado desafío tendrá por delante el dúo técnico, ya que deberán convocar y diagramar el equipo a 11 días del comienzo del torneo.