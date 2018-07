Por estos motivos deberías salir a correr en invierno

Sabemos que con la llegada del frío cuesta mucho más dejar la comodidad del living o despegarte de al lado del calefactor --si es que te animás a mantenerlo encendido y no te aterra la llegada de la próxima factura de gas-- para salir a correr.

Aunque te parezca extraño hay muchas buenas razones para entrenar en invierno: acá las mencionamos.







Corrés más rápido: los registros en carreras experimentan mejoran cuando la temperatura es de entre 5 y 10 grados. Te garantizamos que vas a correr más ligero y con menos esfuerzo.

Quemás más grasa: Según un estudio publicado en el Journal of Medicine and Science in Sport and Exercise, en el que sometió a un grupo de atletas, descubrieron que la energía total consumida en 60 minutos era un 13% mayor que cuando hace calor, por lo tanto, concluyeron que con el frío se queman más calorías.





Entrenos más potentes: nadie dijo que fuera fácil, para lograr objetivos los obstáculos nos ayudan a ser más fuertes. El frío es un obstáculo que pone a prueba la voluntad, la perseverancia y la resistencia.

Tu sistema inmunológico se vuelve más fuerte: son numerosos los estudios que demuestran que el ejercicio reduce la probabilidad de caer enfermos. No pienses en eso de que salir a correr con frío te va a ocasionar una gripe o resfrío.





Podés comer más: parece que el frío da tregua a nuestro cuerpo en invierno y nos ayuda a perder calorías. Así lo dice un estudio del The New England Journal of Medicine que descubre que el frío puede ayudar a que nuestro cuerpo absorba mejor los hidratos de carbono y los azúcares.

En las próximas notas te vamos a recomendar la vestimenta ideal para esta época del año.