Esteban Guerrieri tendrá un compañero de lujo en las 24 horas de Spa

Invitado de lujo tendrá el argentino Esteban Guerrieri en las 24 horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), la competencia más importante del calendario del Endurance Series que se disputará del 26 al 29 de julio.

El compañero de butaca del piloto nacional en dicha prueba será el italiano, ex subcampeón de Fórmula 1, Ricardo Patrese, quien a los 64 años aceptó el desafío de subirse al Honda NSX GT3 del equipo Jas Motorsport.

"Spa-Francorchamps ha sido uno de mis circuitos preferidos por mucho tiempo y creo que la última vez que competí allí fue hace 25 años, así que cuando me dieron la oportunidad de unirme a Castrol Honda Racing y conducir un auto tan emocionante como el NSX GT3 no podía decir que no", comentó Patrese, quien disputó 257 grandes premios en la máxima.

"No he tenido mucho tiempo con el auto aún, por lo que estoy aprendiendo cosas cada vez que doy una vuelta. Estoy entusiasmado por la carrera, por el auto y por trabajar nuevamente con un equipo y respirar la atmósfera de una competencia”, añadió el italiano, ganador en seis oportunidades y subcampeón en 1992 (Williams).

Cabe recordar que Patrese fue piloto activo de Fórmula 1 entre 1977 y 1993, compitiendo con los equipos Arrows, Alfa Romeo, Benetton, Brabham, Shadow y Williams.