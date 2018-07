Qué le dijo el productor Quique Estevanez a Calu Rivero antes de que deje "Dulce amor"

Tras la denuncia a Juan Darthés por acoso sexual, el productor Quique Estevanez reveló la charla que tuvo con la actriz Calu Rivero antes de irse de la novela Dulce amor.

"Calu me vino a ver sobre el final de la tira, ya que nosotros teníamos arreglado que se iba dos meses antes a estudiar inglés, y me dijo que estaba incómoda y que no iba a volver, no me dio explicaciones", contó.

"No hablé de ese tema con Darthés, Calu no quería hablar de eso. Yo le ofrecí juntarla con Darthés, pero no quería saber nada. Si a Juan me lo cruzo, hablo", agregó en diálogo con Agarrate Catalina.

Quique manifestó que se ilusiona con un reencuentro: "Sería lindo que Darthés y Calu Rivero se reúnan y hablen. En definitiva, sería lindo que no pasen estas cosas".

Finalmente, se refirió a su hijo Sebastián, quien no participó en sus últimas producciones: "No es que se quiere independizar, él siempre fue independiente. Sebastián es socio de esta productora, opina y toma decisiones prácticamente a la par mía. No es cierto que estamos peleados, nos amamos y nuestra relación está intacta". (Infobae y La Nueva.)