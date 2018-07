La entrevista inédita de Lanata a Pity Álvarez: "Me duele la vida"

El cantante Cristian "Pity" Álvarez, detenido por un asesinato, le dio una entrevista al periodista Jorge Lanata en 2012 pero la conversación se conoció recién ahora.

El exlíder de Intoxicados tocó varios temas: el miedo a no morir, su búsqueda espiritual fallida y el sueño de trabajar en la NASA.

En ese entonces el artista reconoció que seguía consumiendo, pero que había dejado la cocaína.

"Cuando fui a Bolivia probé la pura, entonces cuando llegué a la Argentina me daba asco", dijo.

Pity confesó que esa necesidad de "estar dormido" estaba relacionada con su malestar interno. "Me duele la vida", le confesó a Lanata.

Y dejó en claro que no le tenía miedo a la muerte. Para él, ese momento iba a significar haber "pasado de grado". "Sería como aprobar la materia Planeta Tierra y empezar a aprender otros sentimientos", divagó.

De las cosas que no llegaba a comprender, el cantante admitió que una de ellas era la raza humana, porque somos "los únicos que se matan entre sí". Para el artista, las abejas tendrían que haber tomado el control del mundo o alguna otra especia "más laburadora".

Pity también habló de su relación con la espiritualidad: "Yo fui monaguillo de chico, a mí me explicaron toda la historia y eso me hizo no creer".

Cuando Lanata le preguntó si tenía algún sueño pendiente, el cantante lo sorprendió con su respuesta: "Laburar en la NASA, al menos ser un operario que maneje una compu".

Situación actual

El abogado del músico Cristian "Pity" Álvarez, Sebastián Quijeiro, informó ayer que su representado fue trasladado a una unidad médica de la cárcel de Ezeiza debido a "un problema con la presión" derivado del síndrome de abstinencia y adelantó que pedirá la "suspensión del proceso".

El cantante se encontraba desde el viernes pasado en el pabellón psiquiátrico del penal en el que se encuentra detenido, acusado de haber asesinado de al menos 3 disparos a Cristian Díaz, en circunstancias que todavía se investigan, en el barrio porteño de Villa Lugano. (TN y La Nueva.)