Hockey: “Esto demuestra que hay un gran trabajo de los clubes”, dijo el DT de Bahía tras el título en Sub 16

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Un fin de semana soñado cerró ayer el seleccionado femenino Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey, tras conseguir los dos objetivos trazados para el Campeonato Regional Bonaerense que se disputó en nuestra ciudad.

El combinado de nuestro medio, que ya se había adjudicado uno de los dos boletos al Argentino de Selecciones, venció ayer a Tandil en la final, por 1 a 0 (gol de Justina Spinelli), y se quedó con el título.

Pero eso no es todo, porque el broche de oro lo aportan las estadísticas: Bahía no perdió ningún partido (6), marcó 22 goles y no recibió ninguno.

"Fue un torneo muy lindo para Bahía Blanca de principio a fin, ya que pudimos conseguir los dos objetivos", admitió el DT Cristian Bossia.

El camino hacía el título tuvo el siguiente recorrido: 7-0 ante Cuenca del Salado "B"; 4-0 ante Sudoeste; 2-0 ante Noroeste; 3-0 ante Centro; 5-0 ante Mar del Plata (en semis).

"Había que ir paso a paso, sino te distraés. Yo rescato el trabajo que hizo este equipo para lograr el objetivo", agregó Bossia.

-Imagino que se buscan otras cosas además del resultado...

-Todo es una escuela: los descansos, las comidas, los tiempos para usar un teléfono, todo es aprendizaje. La idea es enseñarles que si bien es un deporte amateur, tratamos de trabajar lo más profesional posible para que las cosas salgan como salieron en este torneo.

-¿Qué te llevás además del título y la clasificación?

-Que esto demuestra que tenemos un gran trabajo de los clubes, que nos sirven de muy buenas jugadoras para que Bahía quede muy bien representada; eso hay que destacarlo. Las chicas llegan con una gran técnica individual. Hay que pensar en armar camadas así, cuidando a las jugadoras, para seguir teniendo hockey del más lindo en nuestra ciudad.

-¿Cuál fue la principal virtud del grupo?

-Que nunca pensó en lo individual, sino que se brindó de lleno a lo colectivo y eso marcó la diferencia.

El próximo desafío de Bahía será del 1 al 4 de noviembre en el Argentino (sin sede definida), donde estarán las 12 mejores selecciones del país.

"Creo que estamos capacitados para pelear del 5º puesto para arriba; ese será el objetivo. Pero la idea siempre es buscar desarrollar el mejor hockey que podamos", cerró.

El plantel campeón

Las 17 jugadoras que se colgaron la medalla dorada son: Martina Agudiak (El Nacional), Abril Burastero (Sportiva), Sofía Currulef (El Nacional), Agustina Danielli (Argentino), Agustina Etulain (Sportiva), Jazmín Fernández (Villa Mitre), Sara Fernández (Argentino), Catalina García Pintos (Sportiva), María Cruz Germain (El Nacional), María Emilia Larsen (El Nacional), Florencia Orazi (Sportiva), Yazmín Pallottini (El Nacional), Lucía Perdigón (Pacífico), Valentina Rojas (Sportiva), Josefina Sebastián (Sportiva), Agustina Sisti (Sportiva) y Justina Spinelli (Sportiva). DT: Cristian Bossia.