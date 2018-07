Coronel Suárez: ¿A qué hora hay que ingresar a la escuela?

Agencia Suárez / laregion@lanueva.com

Tras lograr la aprobación de un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante, en donde se crea una comisión para que las partes interesadas expongan sus argumentos, los padres y profesionales que volvieron a reflotar un antiguo pedido: que los chicos de las escuelas secundarias atrasen su horario de ingreso, argumentando que existen numerosos estudios científicos que apoyan su reclamo.

En la última sesión del CD, luego de un extenso debate por parte de los concejales de los distintos bloques políticos, se aprobó dar un marco institucional para debatir la mejor alternativa para los alumnos: dejar el horario actual de ingreso a la secundaria, de las 7, o modificarlo para que ingresen más tarde.

Fueron convocados representantes de la Jefatura Distrital de Educación; directores de escuelas; profesores; profesionales; padres y alumnos. “En realidad, lo que nos dice la neurociencia nunca lo vamos a lograr en nuestro país, porque el sistema educativo no está preparado, pero aunque sea se podría retrasar 40 o 45 minutos. Hay una diferencia sideral en los chicos cuando se tienen que levantar a las 6 que cuando lo hacen a las 7”, dijo Silvina Romagnoli, licenciada en psicopedagogía y una de las madres promotoras del reclamo.

Silvina Romagnoli. / Foto: Agencia Suárez.

“Todo lo que conozco desde mi profesión, y lo que he leído, lo vivo en forma personal porque tengo hijos adolescentes. Es notoria la diferencia de mi hijo, que tiene 15 años, con el que tiene 12. Al más grande le cuesta horrores levantarse y despertarse, aún siendo que nos acostamos a las 21.30 todos los días”, agregó.

Para la psicopedagoga, los chicos no pueden prestar atención en esa primera hora escolar porque aún no despertaron con todos sus sentidos. “Me preocupa, de la didáctica escolar, que muchos no pongan el foco en lo que los chicos aprenden. Creo que solo se pensó en el beneficio del docente y no en el aprendizaje del alumno”, sostuvo Romagnoli.

“Hay docentes que no quieren tomar las primeras horas escolares porque saben que el rendimiento de los alumnos no es el mismo; a otros no les importa y prefieren dar clases con chicos dormidos”, amplió. Además, remarcó que el ideal es que los adolescentes ingresen a las 9, algo que, en algunos países del mundo, se ha implementado, pero que sería complicado en nuestro país por la infraestructura edilicia y la disponibilidad docente.

“Se barajan distintas alternativas para cambiar el horario. Se podría atrasar unos minutos el horario de ingreso de la escuela primaria o comenzar por tres días por semana. Hay chicos que vienen desde lejos y tienen que levantarse a las 5. Eso es mucho más perjudicial que los alumnos de primaria tengan que salir a las 6 de la tarde”, dijo.

La psicopedagoga habló de estudios realizados que confirman la relación entre el mal dormir de los adolescentes y la tasa de suicidios entre chicos de esas edades. “Son datos que están verificados. El adolescente necesita horas de sueño porque, de noche, se elaboran los duelos y se afianza lo cognitivo. El no dormir bien no le permite tener una capacidad mental en condiciones”, remarcó Romagnoli.

Debate en el Concejo

El proyecto de resolución —presentado por Cambiemos— fue aprobado por unanimidad, pero aún así generó un encendido debate en el cuerpo.

“Desde que asumimos reclamamos por la inquietud de los padres por el ingreso de los alumnos. También nos reunimos con los inspectores jefes de Educación Distrital, Silvina Díaz y Regional Fabián Palma. Además, con Diego Martínez, vicepresidente del Consejo General de Educación, quien tratará de arbitrar los medios para el cambio”, dijo la edil Griselda Rodríguez (Cambiemos).

Griselda Rodríguez (Cambiemos).

Al cambiar y modularizarse las horas, en 2010 se implementó el nuevo horario y cambió la carga horaria para los alumnos. Allí se organizaron las horas para los profesores. “Con el correr de los años se vio que la inquietud de los padres es cierta y tiene un respaldo científico. La iniciativa de trabajo del área de Inspección existe. Son propensos a generar encuestas entre los docentes para que el cambio sea consensuado”, dijo.

Gastón Duarte (MpV), remarcó que su bloque acompañaba el proyecto y que, previamente, se habían reunido con los integrantes de los Centros de Estudiantes. “Ellos tienen capacidad de intervenir en la educación. Por eso pedimos que se agregue a las reuniones a los alumnos, para que formen parte de la decisión que se tome”, sostuvo.

Los padres, en la sesión del Concejo.

Javier Roth (Cambiemos) aclaró que su bloque no tuvo nada que ver con la invitación pero que sí consideró importante la presencia de padres y alumnos en la sesión, debido a la importancia que acarrea este cambio horario.

Fabián González (1País), acompañó con su voto el proyecto, pero dejó dudas de la utilización política del bloque de Cambiemos de una inquietud de un grupo de padres. “Creo que, desde el espacio político, no debe llegar la invitación a los estudiantes. Entiendo que es un tema serio que debe ser tratado por todos, y sin cuestiones políticas”.

Fabián González (1País).

“El Ejecutivo acompaña el debate y el área de Educación está dispuesta a darlo. Veremos cómo podemos llegar a una solución que tome en cuenta la mejor educación de nuestros chicos”, agregó. Fabiana Maldonado (MpV) sumó la preocupación por la seguridad, cuando los chicos entran o llegan a las escuelas de noche y muchos de ellos, ya adolescentes, van solos.

Pedro Rodríguez, en tanto, pidió que se incorporen los gremios docentes a la discusión, por ser también partes interesadas y Diego Gahan (ambos de Cambiemos), esgrimió la ley de protección de los derechos del niño para establecer las prioridades.