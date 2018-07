Aportes a la campaña de Cambiemos: cada vez son más lo que dicen "yo no puse un peso"

Agencias de La Nueva. / laregion@lanueva.com

El escándalo por los aportes privados a la campaña presidencial de Cambiemos en 2015 llegó a la región y desató una tormenta interna con derivaciones impredecibles. Entre dirigentes, ediles, funcionarios y hasta intendentes hay un profundo malestar, y cada vez son más las voces de quienes exigen saber por qué fueron incluidos en las listas de aportantes que se elevó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuando -aseveran- nunca desembolsaron ni un peso.

El tema incluso llegó a la Justicia. Según confirmó el pigüense Miguel Marcenac -quien integró el Pro de Saavedra, aunque actualmente está distanciado del grupo local- en los últimos días hizo una presentación para pedir que se investigue por qué figura con un aporte 25 mil pesos “que no existió”.

No se descarta que, con el correr de los días, otros dirigentes de la zona lo imiten.

Es que, tal como consta en las planillas publicadas por la CNE, más de 170 personas asentadas en 13 distritos de la Sexta Sección Electoral aparecen como aportantes de unos 4,6 millones de pesos.

En la mayoría de los casos los aportes totales rondan los 350 mil pesos, aunque hay distritos -como el de Patagones, Villarino y Tres Arroyos- donde superan los 500 mil. Por eso los involucrados reclaman explicaciones.

Uno de ellos es el propio intendente de Patagones, José Luis Zara, quien negó haber hecho el aporte que se le imputa (50 mil pesos).

“Estamos pidiendo información sobre qué pudo haber pasado que trascendieron estos nombres. No sabemos si hubo un error o no”, dijo.

José Luis Zara, intendente de Patagones.

Al igual que la mayoría de los involucrados, reconoció que se enteró de lo ocurrido por medios periodísticos, ya que nunca fue notificado en forma oficial.

“Por eso no haremos ninguna presentación y esperaremos que la gente de la Provincia reúna información sobre lo que pasó. No sé más que eso”, aclaró.

Mario Guanca, concejal de la UCR-Patagones, dijo que recibió con asombro la noticia de que figuraba como aportante de 38 mil pesos.

“Mi respuesta fue que nunca había realizado aportes en el orden nacional o provincial. Sí realizamos esfuerzos a nivel local para poder financiar la campaña, pero nada fuera de lo común”, destacó.

El edil reflexionó que ve con tristeza “cómo se difunden nuestros nombres y libremente se comenta sin saber”.

“Es lamentable tener que estar en medio de una situación irregular, de la cual venimos a tomar conocimiento casi tres años después que sucedió”, disparó.

Según la Cámara Nacional Electoral (www.electoral.gov.ar), más de 170 personas asentadas en 13 distritos de la Sexta Sección aparecen como aportantes de Cambiemos en 2015.

Otro referente de la UCR, el concejal Juan Pablo Lozano, también negó haber hecho aportes.

“La verdad que nadie nos notificó de nada, pero yo nunca puse esa plata (38 mil pesos). Los aportes que hicimos fueron para el ámbito local”, destacó, al tiempo que advirtió que, en virtud de los hechos, analizará los pasos legales a seguir.

Gerardo Bari, edil de Unión por Patagones, también negó haber colaborado con dinero para la campaña provincial de Cambiemos.

“En mi caso particular yo no hice ningún aporte. A mí no me consta, pero aquí ocurre algo. Deben tener que justificar aportes de campaña y se recurre a los candidatos para blanquearlos, pero no es mi caso. Por eso me preocupa que esté mi nombre en algo que no hice”, aseveró.

Luis Sevenié

"No llegamos a la política para engañar a nadie"

En Saavedra, el concejal Luis Sevenié dijo que en el seno de Cambiemos hay desconcierto.

“Los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando vimos esta noticia”, reconoció.

El dirigente señaló que, en una reciente reunión interna, tanto él como otros referentes del partido coincidieron en que no hicieron los aportes que figuran en la página web de la CNE, por unos 410 mil pesos.

“Lo que sí se hizo (en 2015) fue una campaña de recolección de fondos para los gastos de la campaña en el plano local, aunque yo no era el que manejaba la plata”, acotó.

El edil afirmó que el tema deberá ser dirimido por la Justicia, ya que “también puede haber sido un error”.

“Eso sí: la verdad se tendrá que saber porque nosotros no llegamos a la política para engañar a nadie”, disparó.

Carlos Rodera

"Nadie ha puesto las cifras que se dicen que se puso"

En Tres Arroyos, de las 20 personas que aparecen en la lista de aportantes de Cambiemos, apenas un poco menos de la mitad accedió a la requisitoria de este diario.

Los que si lo hicieron negaron haber aportado fondos para la campaña, e incluso uno de ellos, el actor Christian Lagrecca, aseguró que hará una presentación ante la Justicia.

Los restantes transmitieron que mantendrán silencio hasta que termine la investigación interna que inició el partido en las últimas horas.

Carlos Rodera, candidato a intendente por Cambiemos en 2015, dijo que “es lógico que haya gente molesta”.

En la mayoría de los distritos, los aportes totales rondan los 350 mil pesos, aunque hay algunos -como Patagones y Tres Arroyos- donde la suma de las presuntas contribuciones superan los $ 500 mil.

“Te puedo asegurar que nadie ha puesto las cifras que se dicen que se puso”, comentó, en alusión a los 580 mil pesos indicados en el sitio web de la CNE.

“El otro día estuve con uno y nos vimos los dos asombrados. Y eso que yo soy el que más plata puso”, ironizó, en alusión a que se le atribuye el aporte de 50 mil pesos.

Rodera dijo que se espera una respuesta por parte de quienes hicieron la presentación ante la CNE.

“Necesitamos localizar al responsable de esto y, a partir de ahí, que reconozca que se equivocó. No nos puede ensuciar a todos alguien que puso esa cifra en la rendición de cuenta sin tener nada en cuenta”, comentó.

Carolina Bertazzo, referente de Cambiemos en Monte Hermoso.

En Monte Hermoso quieren saber qué pasó

Carolina Bertazzo, referente de Cambiemos en Monte Hermoso, dijo a La Nueva. que ninguno de los que figura en las listas -13 dirigentes- aportó dinero para la campaña provincial o nacional.

“Al menos, los que figuramos de Monte Hermoso que conozco, no aportamos”, señaló, al tiempo que dijo que espera que la investigación judicial en marcha “aclare lo ocurrido”.

El edil Ricardo Semillán ratificó lo dicho por Bertazzo, pero reclamó seriedad en el tratamiento de la información.

“Es evidente que (la lista de aportantes) está mal, pero ningún partido político puede rasgarse las vestiduras. No lo aprobamos ni estamos de acuerdo, pero es una práctica que está medio generalizada”, dijo.

El concejal Julio Coñoen Curinao, por su parte, dijo estar “muy molesto” con esta situación.

“No fui aportante de esos 38.000 pesos que figuran en (las planillas de) 2015”, enfatizó.

Los datos se pueden chequear en www.electoral.gob.ar (Cámara Electoral). Hay que clickear en el apartado "financiamiento" y, luego, en "aportes privados". Arriba de la página, a la derecha, hay una pestaña indicada como "datasets" que permite descargar la información oficial.

Coñoen Curinao dijo que su malestar responde al hecho de que se ve envuelto en este tipo de situaciones cuando él, junto con Bertazzo y otros dirigentes de la UCR, vienen denunciando desde 2015 al justicialismo local por “maniobras (electorales) fraudulentas” y "la Justicia no hace nada de nada".

La concejal Paula Martínez dijo que aún sigue esperando información oficial sobre los 350 mil pesos que se dice que aportaron los dirigentes de Monte Hermoso.

“Cálculo que, cuando tengamos algún elemento más haremos algún tipo de presentación formal la semana que viene (por la actual). Mientras tanto, seguimos esperando. Concretamente, yo no aporte ese dinero (38 mil pesos) a la campaña provincial o nacional”, afirmó.

Soledad González también negó que haya hecho aportes, y reclamó que se sepa por qué ella y otros más aparecen en las listas.

“Hace 34 años vivo acá con mis dos hijos, sola y laburando todos los días, pagando un alquiler y teniendo como único bien una bicicleta que me regalaron”, aclaró.

Leandro Ambrosino también negó haber hecho aportes. Según dijo, su inclusión en las listas de contribuyentes “se manejó desde Buenos Aires”.

“Por lo que sé, se está investigando qué paso y quién fue el responsable de cargar dicha información. Si es verdad que hubo una irregularidad semejante, espero que la Justicia lo tenga en cuenta”, sostuvo.

Florencia Liebana dijo que no aportó más que “tiempo y trabajo” para acompañar a Carolina Bertazzo en 2015.

“Me molesta que se publiquen estas cifras... es una locura”, consideró.

Juan Carlos Carcedo

¿Hubo o no hubo aportes en Puan?

En Puan, en vicepresidente de la UCR y presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Koller, aseguró que sí se hicieron aportes a las campañas de 2015 y 2017, aunque otros dirigentes mostraron sus dudas al respecto.

Según explicó Koller, en forma mensual se realizan aportes al partido, a nivel local, que se destinan al financiamiento de las campañas electorales y al funcionamiento interno.

“En el recibo del sueldo (de funcionarios y ediles) hay un ítem donde se encuentra discriminado el aporte", sostuvo.

El concejal Marcelino Contreras Maripan reconoció que este tipo de descuentos existen, pero negó haber aportado 13 mil pesos para la campaña nacional.

“Desde que entré como concejal hago aportes a nivel distrital, no a nivel provincial o nacional”, aclaró.

El director del CIC de Darregueira, Juan Carlos Carcedo, también reconoció que “el Frente Vecinal ha hecho algún aporte, pero no personal, y acá pusieron los nombres de la gente que estaba en la lista (de 2015)”.

“Han utilizado nuestros nombres”

En Guaminí se dio una situación especial en 2015: el Pro se unió a la Unión Vecinal para conformar Pro Vecinal y, con Nicolás Aguerre Poehls como precandidato a intendente, disputó contra la UCR, la interna de Cambemos. Finalmente, ganó el radicalismo encabezado por Jorge “Piraña” García. Varios precandidatos de aquella lista del Pro Vecinal figuran hoy entre los aportantes, y exigen explicaciones.

“Estoy sorprendido por esto que apareció. Yo en ningún momento aporté esa cantidad de dinero, lo niego rotundamente. Queda claro que han utilizado nuestros nombres para que figuremos como aportantes. Ni siquiera fui consultado”, afirmó rotundamente Rufino Ruiz, concejal por Cambiemos.

En aquella elección, Ruiz fue precandidato a consejero escolar. En el registro de la CNE figura con un aporte de 25 mil pesos.

En este mismo sentido se manifestó Valentín Fiebelkorn, quien fue precandidato a consejero escolar suplente.

“La lista de aportantes la vi primero en un portal de noticias y luego lo corroboré en la página de la Junta Nacional Electoral. Ahí figuro con un aporte de 13 mil pesos que no hice. Es más, yo no tuve ningún tipo de injerencia en la cuestión económica de la campaña. Desmiento haber hecho ese aporte. Me genera enojo y bronca porque lo que pienso es que usaron nuestros nombres para blanquear plata que no sabemos de dónde viene”, aseveró.

La Nueva. también consultó a Nicolás Aguerre Poehls, quien en la lista en cuestión fue el precandidato a intendente municipal. Su respuesta incluyó una dosis de humor: “yo hice aportes a esa campaña; es más, fueron tan importantes para mí que me resequé" (sic).

"Lo que me comunicaron desde el Pro Provincia es que se ha iniciado una auditoría interna para determinar las responsabilidades”, informó Aguerre Poehls, quien figura con un aporte de 50 mil pesos.

Eduardo Hiriart, actual concejal de Unión Vecinal, y Elisa Salar, presidente del Concejo Deliberante de Guaminí, por Cambiemos, también se expresaron.

“La campaña en la interna la tuvimos que pagar nosotros y muchos hicieron aportes en efectivo; no sólo candidatos, sino otras personas. Por supuesto que no esa cantidad, porque si hubiésemos tenido esa plata la campaña hubiera sido menos austera”, indicó Hiriart, quien fue precandidato a concejal y aparece en la Junta Nacional Electoral con un aporte de 38 mil pesos.

“Acá hay una cuestión de cómo sale la noticia, que claramente tiene un direccionamiento político, pero que no quita que la información sea concreta -agregó-. Para que una campaña exista, tiene que haber aportes. La hipótesis que tengo yo es que los apoderados que hicieron el papeleo, que manejaron el volumen de plata de tantos distritos, han querido ahorrar trabajo o son muy 'pavos' y han divido todo lo aportado y usado a los candidatos como gradientes”, resaltó.

“Todo esto, supongo, se da en un contexto en el que este mecanismo debe ser común a todos los partidos políticos”, completó.

Salar, quien fue precandidata a concejal por aquella lista del Pro Vecinal y figura con un aporte también de 38 mil pesos,dijo que ella reunió fondos de aportantes anónimos.

“Yo junté fondos de gente que no quería aparecer, lo que es normal en nuestros pueblos, y también hice mi aporte. Esa plata se usó para la campaña. Lo que no sé es si llegué a ese monto o si lo superé”, explicó.