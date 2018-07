"La oración nos mantiene de pie"

Claudio Falzoni

A ocho meses de la desaparición del submarino "San Juan", María Rosa Belcastro, la madre de Fernando Villarreal, jefe de operaciones de la unidad, sigue rezando para conocer la verdad de lo que aconteció en el caso que conmocionó al país y al mundo.

La docente expresó a "La Nueva." que el hallazgo del "San Juan" es muy importante para todas las familias que sufren día a día por las pérdidas de sus seres queridos.

"La oración es lo que nos mantiene de pie. Somos católicos. Queremos saber dónde están. Si bien será muy difícil que lo puedan reflotar, deseamos ir a Comodoro Rivadavia para tirar una flor al mar", manifestó.

"Será una forma de acompañar a todos los miembros de la tripulación".

Belcastro manifestó que los familiares siguen luchando como el primer día.

"Siempre tenemos contacto mediante el WhatsApp. Hablamos, chateamos. Desde el 15 de noviembre que no podemos descansar tranquilos. Están poniendo piedras en el camino y hay que saltarlas".

Afirmó que con el gobierno nacional no tienen comunicación.

"La teníamos con el ministro de Defensa Aguad, pero se hizo a un costado. Le dio a la Armada, a la gente que está ahora, el compromiso para hacer una nueva licitación junto a cuatro de los familiares".

Puntualizó que algunos de los familiares, en disconformidad por lo que acontece, están encadenados en la plaza de Mayo.

"Van a continuar así hasta que no se firmen los pliegos para que la próxima empresa busque al `San Juan`. Todos apoyamos el accionar de dichas familias".

Afirmó que es muy desproligo lo que sucede en el caso de la desaparición del submarino "San Juan".

"Se dilatan las cosas y nos sabemos porqué sucede esto".

"Desde el primer momento dijimos que nos estaban ocultando algo. Y eso es asï; no sabemos que cosa. Hoy publiqué mediante la redes sociales que la jueza (Marta) Yañez, después de la feria judicial, va a tener que empezar a dictar las presiones preventivas para los altos mandos. Hay suficientes pruebas para que ya estén detenidos".

"Hubo negligencia y abandono de persona. Abandonaron a sus camaradas. Negaron muchas de las comunicaciones, pero salen a la luz".