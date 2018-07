Doble crimen: indignación en Villa Iris por la presencia de Ravainera tras el arresto domiciliario

Vecinos de Villa Iris están indignados por la presencia de Gustavo "Lagarto" Ravainera, el único condenado por el doble crimen de Victoria Chiaradía y Horacio Iglesia Brown, quien se instaló en esta localidad del partido de Puan, luego de que la Justicia e otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria.

"Todo el pueblo está movilizado. Se está pidiendo a los concejales que intercedan y eleven una carta al juzgado", dijo el vecino Diego Knell.

El condenado, que cumple una condena a perpetua, está alojado en la vivienda de una hermana que reside desde hace algunos años en la localidad y con quien estuvo en contacto cuando estaba en prisión.

"Me dijeron que ayer lo vieron en la vereda, tomando sol, en una cuadra donde está lleno de menores. No lo queremos en el pueblo", aseguró Knell.

"No es villarinense, jamás vivió acá. Queremos esta lacra lejos", expresó en sintonía con una publicación de repudio manifiesto que ya es compartida en las redes sociales.

El doble crimen de los jóvenes de 19 años fue registrado el 27 de agosto de 2000 y cuyos cuerpos fueron hallados el 4 de septiembre siguiente, en un monte de cipreses de la zona de San Eloy, en Coronel Suárez.

Gustavo Javier Ravainera (49 años) fue condenado a reclusión perpetua por el doble homicidio, el 3 de diciembre de 2009 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 luego de considerarlo reincidente por haber recibido una condena anterior, en la que había sido sentenciado por los delitos de estafas reiteradas, producto de adquirir, entre el 5 y el 14 de octubre de 1999, un camión, una camioneta y una moto, con cheques sin fondos.

En aquella ocasión, el juez Raúl Guillermo López Camelo, quien votó en primer término y contó con la adhesión de sus colegas Alejandro Salvador Cantaro y Gabriel Luis Rojas, se manifestó convencido de que "El Lagarto" Ravainera fue el ejecutor de los disparos que terminaron con la vida de los chicos, y reconoció que "tal vez el detonante de las muertes nunca lo sepamos".

Ravainera fue el único condenado de los tres acusados por el doble homicidio, ya que el Tribunal entendió que la endeblez de las pruebas reunidas contra Gustavo Enrique Aguilar (45, al momento del fallo) y Héctor Hugo Fernández (44) originó una duda que por imperio legal debió favorecerlos, concluyendo en la absolución de ambos. Roberto Chiaradia dice que “no sé porqué toman esta medida” que beneficia a Ravainera, “siendo que este hombre tenía una condena firme”.

El doctor Claudio Brun, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, fue quien dictó la resolución y aseguró que “yo le vengo rechazando cuatro o cinco prisiones domiciliarias. No es la primera vez que fue solicitada, pero en ese marco de pedidos que me hizo se le ha detectado un cáncer pulmonar en estado avanzado y los informes de seis médicos indican que el ámbito carcelario, de encierro, no es propicio para el estado tan avanzado de la enfermedad. Está en la etapa terminal, esas son las palabras que han utilizado”.

El padre de Victoria Chiaradía expresó su disconformidad con esta actuación: "No debería salir de la cárcel hasta que se muera".