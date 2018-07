Viviana Marfil: "Fui cómplice del sistema hasta que un día me rebelé"

Walter Gullaci

wgullaci@lanueva.com

Una mirada descarnada plantea Viviana Marfil a la hora de analizar el futuro (¿futuro?) de muchos de nuestros jóvenes.

Desde 2004 se encuentra a cargo de la seccional Bahía Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado, hoy con casi dos mil afiliados.

Allí recaló luego de una intervención del gremio, cuando la delegación incluía a Patagones y Villarino, hoy autónomos.

Esta mujer, ya curtida por años de lucha y mucho temperamento, asegura ser una trabajadora de la niñez. Entonces, invita al recuerdo. A aquellos años en la ya desaparecida Casa de la Madre Sola, una institución provincial que funcionaban en dependencias del Hospital Interzional José Penna.

"Yo era una de las que decía que no había que movilizarse. Estaba equivocada. Fue quizás a partir de la orden de una directora, en la que me exigía no ponerle cuatro cucharadas de leche en polvo en una taza de té a un pibe de 2 años, que hice un click. Me rebelé. Porque si no me rebelaba era cómplice del sistema. A partir de entonces empecé a padecer persecuciones contínuas".

-Aquel precio, sin embargo, hoy tiene aroma a dignidad,

-¡Ni hablar! Tuve la suerte de tener muy buenas compañeras. Llegué al extremo de que me sentaran sola en una oficina, sin hacer nada, durante ocho horas al día. Tuve que bancarme que amenzaran a madres adolescentes para que no hablaran conmigo, que ni se me acercaran. Las malas de las películas éramos las asistentes sociales. Los equipos de trabajo quedábamos aislados. Y las pobres adolescentes, a la buena de Dios.

-La palabra "cómplice" que utilizaste es muy fuerte.

-Es que por entonces fui cómplice del sistema, de la desnutrición de aquellas madres y de sus chicos. Porque yo acepté durante un tiempo la orden de darles una cucharada de leche en polvo en una taza de té cuando correspondía darles cuatro y que sea nutritivo. Hasta que un día me rebelé.

-¿Presumo que lo peor no pasó en materia de niñez?

-Tenemos un gravísimo problema. Las autoridades están pero en realidad no están. Fijate. Cerraron aquella Casa de la Madre Sola aduciendo que necesitaban el predio que pertenecía al ministerio de Salud, ya que ocupábamos un pabellón del Hospital Penna en el materno viejo, sitio que acondicionamos nosotras, las asistentes. De un día para el otro terminaron con todo. Cuando paso por allí y veo ese espacio usurpado, derruido, me duele el alma.

"Era el lugar donde la piba estaba acomopañada en su decisión de seguir con su embarazo, o de pronto de dar a su bebé en adopción. Muchas veces tuve que contener a jovencitas que habían sido abusadas por el padre o un tío y quedaron embarazadas. Y mientras el abusador permanecía libre ellas pasaban las noches llorando, preguntándose: "¿yo qué hice para estar acá, encerrada?

"Chicas, de pronto abusadas por su padre, que llevan la carga de padecer esa cruz de generación en generación. Y entre lágrimas, preguntar: "¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que su abuelo es su padre?".

-Un tema que hoy se inserta en este gran debate sobre despenalizar o no el aborto...

-Cuando escucho a la vicepresidenta Gabriela Michetti hablar con tanta liviandad sobre esta dura realidad, pienso que no tiene idea de lo que es el sufrimiento de esas chicas.

-Quizás no conoció el barro...

-O no convivió con ninguna situación parecida. Como la de una jovencita que decide en forma muy traumática dar a su bebé en adopción, luego de ser gestado en su panza durante nueve meses. Mirá. Cuando llegan a la sala de partos planteamos que por allí no es conveniente que le muestren el bebé, porque es un momento lacerante para quien decidió darlo en adopción. La verdad es que no quiere verlo. Y lo primero que hacen en un hospital es darle al chico. Entonces padece un triple sufrimiento.

Un chico, un paquete...

"Cuando entré a trabajar en la niñez existíía la Ley de Patronatos. A esas instituciones sólo iban los pibes pobres. Si estabas en conflicto de familia, de violencia, pero tenías soporte económico, ibas a un Tribunal de Familia. De lo contrario, caías en un Juzgado de Menores. El juez definía sobre tu vida como si fueras un paquete. Te tenían 8, 9, 10 años adentro de una institución y a los 21 te pegaban una patadita y a la calle. Sacándote de tu entorno, de todo. En esa pelea logramos una ley, la 13.298, que llega a todos lados", sostiene Marfil con tono apasionado. Y sigue...

"Hoy va al tribunal de Familia el chico pobre y el de un nivel socioeconómico mayor. Y deben realizarse todas las acciones para evitar que ese chico ingrese a una institución. Y de ingresar allí, ese ámbito debe otorgarle todas las herramientas para que pueda volver a un entorno familiar apropiado, con ayuda de gente idónea y profesional. Pero lamentablemente este entramado no se pone en funcionamiento.

"El Tribunal carece de personal, los servicios locales son escasos y apenas trabajan en la urgencia. Los hogares de Abrigo como el de Bahía Blanca tienen apenas seis asistentes para trabajar durante todo el día, y ni siquiera cuentan con una caja chica para desempeñarse. A los pibes se los desarraiga de sus escuelas, cuando deben mantener sus entornos. Si el chico iba a una escuela en White, debe ser llevado a esa escuela y no a otra.

"El Valentìn Vergara se quemó y ninguna gestión volvió a adecuarlo. Pero eso sí, ahora hacemos el anuncio de que vamos a crear el Centro de Recepción y de Contención detrás del Cementerio. Donde no hay colectivos y escondemos a los pibes de la realidad. Lo que tenemos que hacer como adultos es reinsertar al chico de una buena vez a la sociedad".

-Uno percibe, sólo con andar por la calle, que cada vez hay más chicos fuera del sistema.

-Es que cada vez llegamos a menos pibes. ¡Y cada vez somos menos! En el último año se jubilaron 45 personas que se desempeñaban en el ámbito de la niñez y no se cubrió ningún cargo. Compañeras que llevan trabajando cinco años y que siguen siendo mensualizadas".

Aquella frase reveladora

-¿Llegará el día en el que los gobernantes de turno inviertan como corresponde en la niñez, en una verdadera red de contención y desarrolllo para los chicos?

-Mmm... No me voy a olvidar jamás de la frase de una psicóloga, cuando realicé el primer curso de acompañamiento terapéutico que se dio en Bahía Blanca: "Si querés crear el mejor ser antisocial decile `no' desde la gestación". ¿Qué significa? No a la comida cuando nace, no al acceso a la salud, no al acceso a la educación, no a la vivienda, no a todo. Y ahí generas el mejor individuo antisocial. Pero nosotros, como sociedad, somos responsables de todo ello. Porque tenemos que estar denunciándolo y no lo hacemos.

-¿En la escuela se percibe con mayor crudeza esa realidad?

-Muchos pibes dejan la escuela porque no tienen cómo llegar o porque tienen hambre. Una institución en la que, en muchos casos, no andan los calefactores, con superpoblación en los cursos, con mobiliarios obsoletos. Acá se pretende limitar para abajo cuando estamos hablando nada menos que del futuro. Y el futuro es el presente. Lo que le estamos dando a nuestros pibes ahora es lo que vamos a cosechar más adelante.

Las hijas de la vida

"Soy madre de un solo hijo varón, de 33 años (trabaja en publicidad y marketing), pero él sabe que tiene hermanas de la vida. Yo tengo muchas hijas de la vida que con los años me han hecho comprender que les ofrecí todo lo que pude otorgarles. Y cuando las encontrás en el camino te das cuenta de que, al menos, pudiste sembrar alguna semilla. Adoscentes de 15 años que hoy andan por los 40. Esto no tiene precio. Pero a la vez es terrible. Porque siempre estás en el mismo lugar.