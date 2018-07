El SPGyBio le pidió al presidente Macri una pronta intervención por la situación de la Refinería Bahía Blanca SAU

A raíz de la preocupante situación que están viviendo los trabajadores de la Refinería Bahía Blanca SAU, el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía-La Pampa le envió una carta al presidente Mauricio Macri.

El sindicato le pidió al mandatario una pronta intervención en el caso.

Esta es la carta enviada a Balcarce 50:

“Estimado señor Presidente, los casi 500 trabajadores de la Refinería Bahía Blanca SAU, le enviamos esta carta para contarle la dolorosa situación por la que estamos atravesando, esperanzados que su intervención en la misma traiga algo de luz a tanta angustia que hoy invade a nuestras familias.

Señor Presidente, le contamos que esta refinería tiene una larga trayectoria en nuestro país con sus casi 100 años de historia y que está fuertemente arraigada en la comunidad bahiense.

No debe haber un vecino de la ciudad que no tenga un familiar o un conocido que no trabaje o haya desarrollado sus tareas en la misma.

Le aseguramos que está en condiciones de producir y seguir produciendo con los mayores stándares de calidad y seguridad todo tipo de hidrocarburos líquidos (asfalto-fuel oil-gas oil-naftas premiun-etc) y LPG (Propano-Butano).

Sabemos positivamente que fue y será rentable y, conociendo las características particulares de nuestra actividad, consideramos que lo actuado por Trafigura, ante una situación claramente coyuntura!, es inconcebible, irracional y de una enorme irresponsabilidad, tanto para con el país como para con sus trabajadores (convencidos que ninguna empresa petrolera sería lo hubiese hecho) paralizar totalmente nuestra planta y más grave aún enviar casi 200 telegramas de despidos

Muchas veces lo hemos escuchado decir señor Presidente “la energía cuesta y no la tenemos”; "el camino a seguir es darle valor agregado a nuestras materias primas”; “Hay que generar puestos de trabajo calificados y bien remunerados” o “este cambio lo tenemos que hacer entre todos".

La gran mayoría de los laburantes de esta refinería, por no decir todos compartimos en un cien por ciento todos estos conceptos, razón por la cual le solicitamos tome las acciones necesarias Para:

* Que podamos seguir generando energía

* Que sigamos dándole valor agregado a nuestras materias primas

* Que en nuestra querida ciudad sigan teniendo trabajo las casi 1000 familias que da nuestra refinería en forma directa e indirecta

* Seguir generando trabajo de calidad y especializado”

* Y, por sobre todas las cosas, para que nos deje ser parte de este cambio, por nuestras familias, por nuestra ciudad y por nuestro querido y bendito país.

Por último, para dimensionar el conflicto queremos decir que llevamos un mes parados, más de un centenar de trabajadores sin empleo. Sin embargo, este alto número de despidos solo representa menos de dos millones de dólares al año, cifra insignificante para la industria petrolera, pero con un gran impacto social para la comunidad.

Sin mucho más que agregar reiteramos el pedido de su intervención en este conflicto, le agradecemos de antemano su atención, y le enviamos un fuerte abrazo de toda la familia petrolera de bahía blanca.

Con nuestro mayor respeto”.