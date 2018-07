Proponen nombrar Miguel Pons al Camino Corto a Pehuen Co

El concejal de la IVR, Sadi Gelos, propuso nombrar como Miguel Pons al camino corto a Pehuen Co, en homenaje al vecino rosaleño considerado un pionero en trabajar intensamente para hacer realidad ese camino.

La iniciativa se fundamenta en "la voluntad puesta de manifiesto por Pons, quien además de ser uno de los pioneros de la villa balenaria, ya que tenía una propiedad desde el año 1950, fue tesorero del consorcio", y en que "su labor resultó invalorable en este último proyecto que no se llega a concretar, ya que dejaba su trabajo particular y en forma ad honoren trabajó palmo a palmo junto a los obreros, demostrando su amor por Pehuen Co".