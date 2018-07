Científicos bahienses avanzan en el uso de drogas con menos efectos adversos

Cecilia Corradetti

ccorradetti@lanueva.com

Mejorar los sistemas de administración de fármacos para ampliar su eficacia y disminuir los efectos secundarios es cada vez más importante y necesario en el área farmacéutica, a la vez que, desde el punto de vista económico-productivo, representa un importante mercado para el sector industrial.

Así lo han entendido dos científicos bahienses que trabajan en el terreno de la fisiología, donde crecen los desafíos que buscan superar las desventajas asociadas al uso de viejas metodologías en la administración de fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades.

Se trata de los investigadores de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Andrés Díaz Compañy, farmacéutico y de Sandra Simonetti, ingeniera química, ambos doctores en Ciencia y Tecnología de los Materiales.

Por esta razón, señalaron, “se convierte en un propósito de primer orden avanzar en terapias no convencionales que permitan allanar el camino y alcanzar una solución para estos problemas”.

Un reciente proyecto elaborado por estos investigadores propone contribuir al diseño y optimización de los procesos de adsorción en materiales porosos transportadores de drogas.

Según explicó, “se estudia la adsorción de moléculas de fármacos de uso masivo en la población en materiales porosos (zeolitas y silicatos) naturales y funcionarizados”. Así, las paredes de las matrices porosas se pueden funcionalizar con una amplia variedad de especies químicas y, de este modo, lograr modificar sus propiedades de adsorción.

--La investigación desarrollada es muy específica ¿Podría sintetizar cuál es su beneficio?

--Es mucho lo que puede hacerse en el campo de los materiales porosos, tanto en lo referente a la potencialidad de los depósitos como a la determinación de las propiedades fisicoquímicas, pilares sobre los que pueden sustentarse el desarrollo de tecnologías propias.

--¿Cuál es el propósito?

--Avanzar en terapias no convencionales que permitan allanar el camino y alcanzar una solución para estos problemas. La farmacología ha logrado un gran desarrollo e importantes avances y día a día enfrenta nuevos desafíos vinculados a su aplicación en el terreno de la fisiología.

--¿Existen desventajas asociadas al empleo de determinadas metodologías para la administración de fármacos?

--Sí. Son metodologías que no sólo no tienen la capacidad de dirigir la droga a su sitio de acción, sino que no pueden mantener las concentraciones de ésta durante el tiempo y en los niveles terapéuticamente necesarios. Además presentan liberación prematura o, en su defecto, son expulsadas del nicho celular luego de un tiempo determinado sin haber cumplido totalmente su tarea.

--¿Qué sucede cuando la droga también actúa en la parte sana del organismo?

--La mayor parte de los fármacos que se encuentran en el mercado tiene una acción positiva y otra negativa. Cuando un paciente recibe su tratamiento, es la estructura molecular de la droga la que define dónde puede llegar el medicamento. De esta manera, el fármaco puede actuar sobre una zona del cuerpo enferma como sobre una sana, produciendo severos daños colaterales.

--¿Cómo debería, entonces, administrarse el fármaco?

--Una preocupación importante en medicina es la administración de fármacos al paciente del modo más aceptable fisiológicamente, de manera que el medicamento actúe en forma directa sobre los órganos o tejidos enfermos, aumentando así la efectividad del remedio y evitando los efectos secundarios indeseables.

--¿De qué depende la seguridad y eficacia de una droga?

--En gran medida del sistema de administración de la misma. Por esta razón mejorar los sistemas de administración de fármacos para ampliar la eficacia es cada vez más importante y necesario en el área farmacéutica y para ello es fundamental avanzar en terapias no convencionales que permitan encontrar soluciones a los problemas planteados.

--Volviendo al proyecto en cuestión ¿Qué materiales pretende incluir para una adecuada administración de fármacos y por ende mejor calidad de vida de los pacientes?

--Para algunos medicamentos, el material polimérico no es el más adecuado, o no es adecuado en absoluto. Esta es la razón por la que es necesario explotar el campo de investigación relativo a la inclusión de fármacos en promisorios materiales como son los silicatos y las matrices zeolíticas.

--¿Su aplicación es variada?

--Las zeolitas y materiales similares han atraído la atención de la comunidad científica debido a sus variadas aplicaciones en diversas ramas, incluyendo su uso como precursores en la síntesis de nuevos materiales porosos.

--¿Cuál es el uso de las zeolitas naturales?

--Se destacan por su potencial uso en medicina, su bajo costo, y sobre todo por sus excepcionales propiedades físicas y químicas. Las matrices zeolíticas poseen una textura abierta con elevada superficie específica y porosidad para albergar al fármaco.

--¿Cómo se describen?

--Estos materiales porosos poseen una distribución de canales y cavidades de distinta geometría y un elevado volumen de poro, con un tamaño muy homogéneo y controlable dentro de un rango relativamente amplio. A su vez, sus paredes pueden modificarse con una amplia variedad de especies químicas y de este modo cambiar sus propiedades de adsorción.

--¿Esto genera entonces más adsorción?

--Claro, estas características las convierten en matrices susceptibles de alojar distintos fármacos y cederlos de manera sostenida durante períodos de tiempo prolongados a un medio apropiado.

--¿Son los fármacos oncológicos los que más efectos adversos provocan?

--Sí, y esto es debido a que no solamente actúan sobre las células tumorales sino que también lo hacen con células sanas. También se observa nefrotoxicidad, náuseas y vómitos, ototoxicidad, citotoxicidad,alopecia, etc. Todos estos efectos adversos se pueden disminuir, y aumentar la potencia del fármaco vehiculizando el mismo en una matriz porosa que lo transporte.

--Finalmente ¿Puede resumir por qué son beneficiosos los materiales diseñados por este equipo de trabajo?

--Porque resultan ser no tóxicos para los humanos, se ha demostrado, en algunos, que tienen buenas propiedades como antiácido gástrico, anti-diarreico, antihiperglucémico, hipocolesterolémico, y en adición, poseen una estructura porosa adecuada para el almacenamiento de fármacos.

Proyecto: objetivo y origen

Díaz Compañy y Simonetti pertenecen a un grupo de investigación que trabaja en el modelado computacional de materiales y desde hace tres años y se desempeñan en colaboración con laboratorios nacionales y del exterior.

“Nuestro objetivo inicial fue estudiar un tipo natural de zeolita denominada clinoptilotita con la expectativa de poder hacer un uso rentable de este recurso mineral convirtiéndolo en soporte de fármacos”, manifestó.

La clinoptilolita es una zeolita abundante en la naturaleza, y en consecuencia, es una materia prima económica.

“Este mineral no es tóxico para los humanos, y además posee buenas propiedades como antiácido gástrico, anti-diarreico, antihiperglucémico, hipocolesterolémico y posee una estructura porosa adecuada para el almacenamiento de fármacos, promisorias características que motivan nuestros estudios”, sostuvo.

La exploración de posibles interacciones fármacos-zeolita para beneficios bio-farmacéuticos y tecnológicos puede ser el punto de partida para el uso de este material como un sistema de liberación controlada de medicamentos.

“Dada la complejidad de estos sistemas, la caracterización de estas interacciones usando técnicas experimentales es costosa en dinero y en tiempo”, advirtió el científico.

Por eso, la aplicación de los métodos de simulación computacional constituyen una valiosa herramienta con la que pueden determinar la naturaleza de los procesos de interacción y encontrar los sistemas teóricos óptimos para luego llevar a cabo finalmente sólo la experimentación de esos sistemas óptimos seleccionados.

Perfiles

* Andrés Díaz Compañy es farmacéutico y doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales.

Es investigador asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Ganó en 2016 el premio en el área de Física, Química y Matemática de la CIC por su trabajo “Nanotecnología farmacéutica: estudio computacional de transportadores de drogas”.

Es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca.

* Sandra Simonetti es ingeniera química y doctora en Ciencia y Tecnología de los Materiales.

Es profesora adjunta de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB).

Es investigadora independiente del CONICET. Posee alrededor de 200 trabajos publicados en revistas internacionales y congresos de su especialidad. Realizó varias estadías de investigación y conferencias en el exterior.

Es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Física del Sur (IFISUR) de Bahía Blanca.

Financiamiento

El proyecto de investigación es dirigido por la doctora Simonetti y está financiado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la CIC y el CONICET.

El grupo de investigadores y becarios desarrolla sus actividades en el Laboratorio de Química de la UTN-FRBB y en el Instituto de Física del Sur (IFISUR) de doble dependencia UNS-CONICET de Bahía Blanca.